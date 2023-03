Oltre 900 cavalli di potenza per il suv elettrico firmato Lotus. Il primo hyper-suv elettrico al mondo è il modello di rottura con la tradizione Lotus, quello che mai ti aspetteresti da un brand che da oltre 70 anni realizza esclusivamente compatte sportive (a benzina). Realizzata sulla base della Electric Premium Platform, inedita architettura proprietaria in alluminio e acciaio ad alta resistenza che farà da base a tutta la futura gamma Lotus e rimarrà esclusiva del brand (non verrà condivisa con gli altri marchi del gruppo Geely) Eletre adotta due motori elettrici - uno per asse - per una potenza complessiva di oltre 600 CV nella versione base. La batteria di Eletre può essere ricaricata in corrente alternata (CA) a 22 kW, mentre con una colonnina rapida a 350 kW impiega 20 minuti per raggiungere un’autonomia di 400 km.

Disponibile (a scelta) in due diverse configurazioni, a quattro o cinque posti, l’abitacolo della Eletre adotta materiali che rispondono a una duplice esigenza: riduzione del peso e sostenibilità. Eletre è già pronta per la guida autonoma di livello 4. Al lancio adotta Adas di livello L2+, ma il L4 - che consente la guida senza conducente a bordo per raggiungere ad esempio il proprietario da un parcheggio - potrà essere implementato in seguito tramite aggiornamenti over the air. La versione selezionata è la Lotus Eletre R, lunga 510 cm, larga 213 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 611 a 1.532 litri. Nella versione Eletre R costa 154.890 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 675 kW/905 cavalli ed una coppia massima di 985 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 265 km/h. Per saperne di più clicca sul listino