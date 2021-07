Lotus Emera, il canto del cigno del termico

E' il canto del cigno dei modelli a motore termico di Lotus. Con l'Emira, una sportiva di razza, non ha soltanto il compito di sostituire, almeno idealmente, le tre sportive attualmente presenti in gamma, ossia l’iconica Elise, la Exige e la Evora. Il suo sarà un destino particolare, perché sarà l’ultima Lotus priva di elettrificazione: con un design ispirato a quello della Evija, l’hypercar elettrica della Casa inglese di proprietà cinese di Geely, sarà il modello senza compromessi per driver duri e puri. Il debutto dinamico è avvenuto proprio a Goodwood, ma le consegne sono previste nella primavera del 2022, con prezzi da meno di 60.000 sterline, circa 72.000 euro al cambio attuale. La carriera della Emira inizierà con la First Edition col V6 di 3.500 cc di origine Toyota che, grazie al compressore volumetrico, eroga 400 cv. Nell’estate del 2022 debutterà poi una seconda versione, equipaggiata con il 2.000 turbo 4 cilindri da 360 cv fornito dalla AMG.

6/15 8/15 Menu