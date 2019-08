Lotus, i padroni cinesi di Geely cambiano il logo e arriva il suv e l’elettrica Il rinnovamento di Lotus si traduce anche in un nuovo logo. Il brand di proprietà cinese di Geely dopo l'hypercar Evija progetta anche il suo primo suv di Corrado Canali

Per lo storico brand inglese dell'auto, Lotus, si sta materializzando una nuova era. Un'occasione per lanciare un logo rinnovato che possa celebrare come si conviene questo nuovo inizio.

La casa automobilistica britannica lo ha rivelato nell'ambito di un accordo globale con il team di Norwich City Football Club che partecipata alla Premier League. Il marchio Lotus sarà in risalto sulle magliette utilizzate dalle varie squadre del club. La partnership è stata annunciata proprio alla vigilia della nuova stagione della Premier League 2019-20 che vede proprio il Norwich debuttare contro il Liverpool.

Alla Lotus fanno sapere che stanno avviando una importante trasformazione globale che ha coinciso con la presentazione, il mese scorso, dell'hypercar elettrica Evija oltre ad affermare che nei prossimi anni Lotus investirà pesantemente in una serie di nuovi modelli per espandere la sua gamma e affermarsi come un marchio automobilistico dalle prestazioni premium per competere ad armi pari con quelli dell'Europa continentale.



Evija

Grazie soprattutto al sostegno economico oltre che strategico dei cinesi di Geely che hanno acquistato Lotus nel 2017 e che ora sfrutteranno anche le possibili sinergie con l'altro brand europeo di loro proprietà e cioè Volvo.

Il nuovo logo non è diverso dall'attuale, ma evita l'effetto 3D a favore di un semplice design 2D con caratteri a blocchi che ora sono dritti piuttosto che curvi. I colori British Racing Green e Yellow tipici del brand fondato da Colin Chapman nel 1948 sono sempre previsti.

Ma Lotus sta lavorando sodo sia per avviare la commercializzazione sul mercato della Evija, ma anche ad un'auto sportiva basata su una versione fortemente rivista dell'architettura attuale. Da segnalare che è in fase avanzata il progetto del primo suv targato Lotus realizzato in sinergia con il brand cinese di proprietà di Geely e cioè Lynk & Co.