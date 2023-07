Lough Eske Castle, Contea di Donegal

Il magico Lough Eske Castle è un hotel turrito a cinque stelle la cui storia risale al 1400. Con una Spa di prima classe e una cucina ricercata che si sommano alla raffinatezza delle sistemazioni, tra cui figura anche un lodge a bordo acqua, è il rifugio perfetto per scoprire una terra dal ruvido fascino. Il Donegal è il nord estremo, affascinante e selvaggiamente atlantico e per cogliere la sua essenza una visita d’obbligo è quella al maestoso faro di St John's Point, luce guida per Donegal Bay, Killybegs Harbour e Rotten Island dal 1833. Annidato su un suggestivo tratto di costa, con la sua torre alta 14 metri, offre viste spettacolari sull’isola di Inishmurray e sulle scogliere più alte d'Europa a Sliabh Liag, che possono essere ammirate dal mare grazie ai tour proposti da Sliabh Liag Boat Tours. Suggerita anche una tappa alla distilleria Crolly, situata a Croithlí, incastonata tra il litorale selvaggio dell’oceano e le maestose montagne di Derryveagh.

