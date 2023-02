Louis Vuitton affida a Pharrell Williams le linee uomo

Soddisfazione anche da parte di Pietro Beccari: «La sua visione creativa, che va al di là della moda, condurrà senza dubbio Louis Vuitton verso un nuovo ed entusiasmante capitolo», ha detto. Williams è chiamato a raccogliere l’eredità di Virgil Abloh, che è diventato un’icona della moda per aver saputo coniugare sapientemente lusso e streetwear. Un approccio per altro condiviso da Pharrell Williams che, come lo stilista morto di cancro all’età di 41 anni, ha una passione per lo skateboard, il mondo dell’arte e la musica. Assiduo frequentatore delle sfilate di moda e creatore di hit mondiali, Williams, 49 anni, ha realizzato numerose collaborazioni nel campo della moda (tra gli altri con Moncler, Adidas e la stessa Louis Vuitton). Ha lavorato anche con il giapponese Nigo, recentemente nominato direttore artistico di Kenzo, anch’esso parte di Lvmh.

Consigli24: idee per lo shopping Scopri tutte le offerte Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online