Louvre-Lens: la vecchia miniera brilla con l’arte

Forse un museo non riesce da solo a risollevare l’economia di una regione, ma non si possono negare i benefici in termini di sviluppo sociale e culturale: sono 60mila gli studenti che vengono in visita ogni anno e 15mila persone hanno partecipato alle attività “di mediazione”, ovvero quelle organizzate per coinvolgere bambini, adolescenti, nonni e adulti. Il «Loulouvre» (gioco di parole con Loulou, lupo amatissimo dai piccoli francesi), ad esempio, gli atelier d’arte dedicati ai nonni, o le visite trasformate in cacce al tesoro. Riuscito il tentativo di coinvolgere un pubblico più vasto rispetto a quello abituale dei musei: qui solo il 33% dei visitatori è laureato, contro una media nazionale del 55%.

Le esposizioni sono infatti pensate per coinvolgere neofiti e amatori. Quella permanente innanzitutto, detta «Galleria del tempo»: un lungo percorso dove oltre 200 opere provenienti dal Louvre parigino sono esposte in ordine temporale e geografico: si comincia con l’invenzione della scrittura in Mesopotamia e si arriva fino alla rivoluzione industriale. A sinistra c’è l’Europa, a destra l’Egitto e il vicino Oriente. Sui muri il tempo è segnato da tacche che s’infittiscono nei secoli bui. L’intento della presentazione cronologica è didattico: permette di apprezzare gli scambi fra le culture e le epoche o, al contrario, le rotture. Sulla stessa linea sono ad esempio esposti un elegante idolo femminile di Syros (nelle Cicladi) risalente al 2500 a. C. circa, una statuetta coeva di un sacerdote mesopotamico, un affascinante maggiordomo egizio, poco più in là un vaso antropomorfo di Troia.

Man mano che si risale il tempo le meraviglie proseguono: un pannello del palazzo di Dario a Susa (Iran), intriganti dee della fecondità libanesi, sensuali donne fenicie, e poi alcune splendide statue romane della Collezione Borghese, mosaici di Utica (Tunisia), pitture murali di Pompei, quadri di Botticelli, Raffaello, El Greco, Tintoretto, decorazioni murali del mausoleo del sultano Selim II, a Istanbul. E poi ancora Rubens, Murillo.

Le esposizioni temporanee seguono lo stesso criterio: «eccellenza culturale e grande accessibilità». Quella su Omero, che durerà fino al 22 luglio, è stata una vera sfida, afferma la direttrice di Louvre-Lens, Marie Lavandier: non è stato facile «affrontare un tale mostro sacro, proponendo un percorso sia per i neofiti sia per gli specialisti che rendesse conto della bellezza e della potenza della sua opera e dell’ampiezza del suo lascito nella storia dell’arte e nelle società occidentali».

Ecco dunque uno splendido casco fatto da denti di cinghiale del XIV sec. a C. simile probabilmente a quello che si narra sia stato donato a Ulisse dall’eroe cretese Merione; urne etrusche rappresentanti il ratto di Elena; registrazioni della ritmata voce dei bardi serbi fatte negli anni ’30 da Milman Parry: i “guslari”, che come gli aedi indiani sapevano a memoria poemi epici di diverse migliaia di versi. E poi la musica delle tante opere ispirate dai poemi omerici, il taccuino di appunti di Racine sull’Odissea, i dipinti di Chagall e molti altri tesori attraverso cui questa storia senza tempo si è propagata per i secoli e le civiltà.