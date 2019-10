Louvre, il mistero del Salvator Mundi di Leonardo tutto in una didascalia La mostra apre il 24 ottobre e l’opera potrebbe arrivare anche durante l’esposizione. Le coperture di Stato fino a 800 milioni di euro per le opere movimentate (prestate) scendono a 275 in assenza della tavola del Cristo benedicente di Marilena Pirrelli

3' di lettura

Il mistero avvolge ancora una volta il «Salvator Mundi». Il suo arrivo alla mostra del Louvre dedicata a Leonardo a conclusione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte che apre le sue porte il 24 ottobre continua a destare incertezza. Ma in realtà molti indizi fanno credere che il quadro è in viaggio da Abu Dhabi per Parigi, e probabilmente è già arrivato, e che la copertura assicurativa sia sostanziosa. Per la mostra dove vedremo 162 opere fra dipinti e disegni del genio da Vinci sono stati già staccati 220mila biglietti e la stima è che si arriverà a superare il mezzo milione, replicando il successo della mostra su Delacroix.

La capienza è di 7mila visitatori al giorno e anche per questo la Gioconda (che è vista da una media di 30 mila persone) non è stata spostata. Con l’arrivo in ritardo l’opera più cara al mondo, battuta in asta per 450,3 milioni di dollari da Christie’s nel novembre del 2017, potrebbe essere installata anche durante la mostra.

Il dubbio è tutto legato a un dettaglio per i visitatori, ma non così per gli storici dell’arte e per gli investitori: nella didascalia l’opera sarà descritta come autografa (cioè di mano di Leonardo) o attribuita a Leonardo (e le mani potrebbero essere state diverse)? I curatori del Louvre dovranno prendere una posizione rispetto al dipinto su tavola e questo ne cambierebbe il valore. Il contratto assicurativo di copertura è probabilmente composto da un pool di assicurazioni che potrebbe fare capo ai Lloyds di Londra, unici in grado di coprire simili valori. Anche se lo Stato francese si è esposto direttamente con un decreto.

Le coperture

Fonti autorevoli dicono che il ritardo è dovuto alla logistica burocratica, sebbene le relazioni diplomatiche culturali tra Francia e Arabia Saudita – il cui ministero della Cultura si dice sia l'attuale proprietario del dipinto – siano buone. Sembra che la logistica fosse pronta per far viaggiare il dipinto a Parigi, ma qualcosa è accaduto tra il 27 settembre e l'anteprima della mostra del 18 ottobre (quando ancora in una piantina della mostra l’opera appariva nell'ultima stanza, come parte di un triumvirato conclusivo di grandi opere - insieme alla Sant’Anna del Louvre e al Cartone di Sant’Anna della National Gallery sul muro adiacente alla versione Ganay del Salvator Mundi e i due studi di Windsor). Quel giorno è stato apportato un emendamento legislativo al decreto del governo francese del 27 settembre che indennizza i prestiti per la mostra su Leonardo, come rivela The Art Newspaper.

L'«ordine» di modifica anticipa l'eventuale prestito di «Salvator Mundi», dal 20 ottobre al 31 dicembre 2019 incluso. Ciò suggerisce che il Louvre potrà esporre l’opera anche se arriva a mostra in corso (chiuderà il 24 febbraio 2020). L'emendamento garantisce 800 milioni di euro per il trasporto di opere e anche per la durata del loro soggiorno al Louvre durante tali date, tale soglia è ridotta a 450 milioni di euro dal 1 ° gennaio al 31 marzo 2020 compreso «se il prestito del «Salvator Mundi», attribuito a Leonardo da Vinci, è confermato prima del 1° gennaio 2020 compreso». L'importo viene ulteriormente ridotto a 275 milioni di euro, “se questo prestito non è confermato”.