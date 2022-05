Low Code o No Code? La programmazione per tutti conquista aziende e metaversi

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è una barzelletta che circola tra i Cio, cioè tra i responsabili dell'It: se decidi di spendere un milione di dollari in sofware, stai sicuro che te ne serviranno altri tre per pagare l'integrazione con i tuoi sistemi informativi. Di solito non fa ridere il Cfo, cioè i responsabile delle finanza. Ma è anche vero che quell’industria dell’It, molto artigianale e stretta sulla super-consulenza super-costosa che cala dall'alto e rimodella l'It è in via di trasformazione.

Una delle traiettorie, forse la più interessante, è quella legata al movimento low-code o no-code. Secondo uno studio di Gartner, entro il 2024, il 65% delle applicazioni saranno programmate con sistemi Low-Code, ed entro il 2030 il volume d'affari generato dal mercato Low-Code e No-Code sarà di 187 miliardi di dollari.

Come funzionano i sistemi low-code

Ma di cosa parliamo? Sono piattaforme nate per alleggerire la mole di lavoro degli sviluppatori, automatizzando l'implementazione di elementi e processi che nel tempo si sono standardizzati. Ci sono da almeno cinque anni e non rappresentano una soluzione alternativa ma un modo di usare i dati e generare servizi It in azienda e per i clienti. Cosa vuole dire?

Immaginate di potere distribuire in azienda un numero finito di scatole di Lego con l'obiettivo di costruire una casa. Nascerebbe un numero finito di case, non tutte perfette ma alcune probabilmente davvero innovative. Non nasce come una soluzione alternativa, ci sono progetti che devono essere concepiti, sviluppati e distribuiti con integrazioni software e programmazione senza margini di errori.

L'approccio no code/low code nasce invece come un modo più semplice per coinvolgere più soggetti che non conoscono linguaggi di programmazione e così aumentare le potenzialità di innovazione tra dipartimenti.