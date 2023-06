Lowengrube investe in nuovi locali: 60 aperture in 5 anni

Con un investimento ingente, dal momento che ogni punto vendita comporta un costo che oscilla tra i 600 e i 700 mila euro. «La nostra clientela è variegata – spiega Nicastro –. Nella prima fascia serale ci rivolgiamo soprattutto alle famiglie con bambini, grazie anche al fatto che le nostre stube sono dotate di una area kinder attrezzata con giochi ispirati al metodo di Maria Montessori e concepita come uno spazio pedagogico. Dopo le 22 il pubblico cambia. Arrivano soprattutto giovani, molti dei quali sono abituali frequentatori dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera».

Il nuovo ristorante di Milano è collocato in via Monte Nero, nell'area di Porta Romana. E in Lombardia la società dispone già di un locale in provincia di Varese. I punti vendita di Rimini e Bologna dovrebbero esseri aperti in settembre, quello di Torino sorgerà nell'urban district To Dream, mall a poca distanza dal centro della città.

L'azienda occupa oggi oltre 500 dipendenti, prevalentemente giovani. Ogni locale richiede dai 25 ai 30 addetti. Tra le partnership che per Lowengrube si sono rivelate strategiche per lo sviluppo, c'è quella con AB InBev Italia. Un sodalizio che dura dal 2013, con l'obiettivo, prima di tutto, di consolidare il numero dei locali a gestione diretta.

