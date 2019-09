Lse, Londra potrebbe bloccare l’offerta della Borsa di Hong Kong Lo sostiene il Wall Street Journal. Dall’altra parte dell’Oceano non è di sicuro vista di buon occhio la puntata cinese verso uno dei mercati finanziari più importanti al mondo, partner preferenziale degli Stati Uniti dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

AP

2' di lettura

NEW YORK - Con la Brexit che incombe e la prospettiva di restare isolata dal resto del mondo o in ogni caso di doversi reinventare, l’industria dei servizi finanziari sarà sempre più centrale per il Regno Unito del prossimo futuro. E per questo motivo che il governo inglese potrebbe rifiutare il takeover da 36,6 miliardi di dollari su London Stock Exchange Group, che controlla anche Piazza Affari, proposto dalla Borsa di Hong Kong. È quanto sostiene il giornale americano Wall Street Journal.

«La Borsa di Londra è una parte fondamentale del sistema finanziario del Regno Unito, quindi, come ci si potrà aspettare, il governo e i regolatori guarderanno attentamente i dettagli dell’offerta», ha detto in maniera laconica un portavoce del Tesoro. «Non possiamo commentare ulteriormente» un argomento sensibile che impatta sulle quotazioni, ha fatto intendere il portavoce.

Un medesimo orientamento sembra trapelare anche dalla Bank of England: in maniera informale sarebbe stato evidenziato dai funzionari della banca centrale ai colleghi del Tesoro, rivela il Wsj.

Dall’altra parte dell’Oceano, peraltro, non è di sicuro vista di buon occhio la puntata cinese verso uno dei mercati finanziari più importanti al mondo, partner preferenziale degli Stati Uniti in ragione di quella “special relationship” che risale ai tempi di Winston Churchill e che Donald Trump e Boris Johnson hanno detto di voler rilanciare dopo la Brexit siglando al più presto un nuovo, più stretto, trattato di relazioni commerciali bilaterali.

Il gruppo London exchange ha centinaia di occupati negli Stati Uniti e opera in ambiti regolati dalla Securities and Exchange Commission, dalla Commodity Futures Trading Commission e dalla Financial Industry Regulatory Authority americane. Gli Stati Uniti insomma hanno l’autorità per bloccare i deal di società che hanno attività nel loro Paese. Il Comitato per gli investimenti stranieri negli Usa (Cfius) periodicamente esamina i takeover “sensibili” per gli Usa e non di rado li blocca (è capitato anche all'italiana Permasteelisa di recente, ora controllata dai cinesi).