Borsa di Londra compra Refinitiv per 27 miliardi di dollari, nasce un colosso del trading Il London Stock Exchange ha raggiunto un accordo con alcuni fondi affiliati a Blackstone e Thomson Reuters per acquistare Refinitiv, provider di dati finanziari e gestore di piattaforme di trading

2' di lettura

Il London Stock Exchange ha raggiunto un accordo con alcuni fondi affiliati a Blackstone e Thomson Reuters per acquistare Refinitiv, provider di dati finanziari e gestore di piattaforme di trading. L'operazione, si legge in una nota, sarà fatta con uno scambio azionario sulla base di un valore d'impresa (enterprise value) di circa 27 miliardi di dollari. Agli azionisti di Refinitiv andranno azioni pari al 37% del capitale dell'Lse e meno del 30% dei diritti di voto.

L’operazione, che era stata annunciata nei giorni scorsi ma che solo oggi si è conclusa definitivamente con la firma dell’accordo, è stata accolta molto positivamente dai mercati. Il titolo Lse (un gruppo di cui fa parte anche Borsa Italiana) guadagna oltre l’8 per cento.

«L'operazione unisce due attività altamente complementari - si legge nella nota dell'Lse - per creare un'infrastruttura leader nella fornitura ai mercati

finanziari globali, con un forte business di dati e analisi, significative competenze nei mercati dei capitali su molteplici classi di asset e un'ampia offerta di post-trading, ben posizionata per la crescita futura in un contesto in rapida evoluzione».

Refinitiv serve oltre 40 mila clienti istituzionali in 190 Paesi tra cui società che si occupano di trading, governi e aziende, competendo direttamente con Bloomberg nella fornitura di dati, analisi e informazioni finanziarie.

Sulle sue piattaforme di trading, che includono le quotate Tradeweb e Fxall, vengono scambiati quotidianamente in media più di 400 miliardi di dollari di valute e 500 miliardi di dollari di titoli obbligazionari. Ai clienti offre dati attraverso il terminale Eikon ed esecuzione degli scambi con il sistema Redi.