Lu-Ve amplia la base produttiva. Scommessa sugli Stati Uniti Nuovi impianti e acquisizioni consentono di aumentare i ricavi esteri che hanno raggiunto il 78,8% del totale. Il rischio della guerra commerciale: la società è fiduciosa perchè dice di non operare in settori colpiti dai dazi di Vittorio Carlini

6' di lettura

Puntare sullo sviluppo del business negli Stati Uniti. Poi: espandere ed ammodernare la base produttiva. Ancora: proseguire negli investimenti in tecnologia ed innovazione di prodotto, soprattutto per ricercare maggiori efficienze energetiche e mantenere l’offerta in linea con le sempre più stringenti norme a tutela dell’ambiente. Sono tra i focus del gruppo Lu-Ve, il cui titolo in Borsa è sottile e l’investitore fai-da-te deve trattarlo con prudenza, a sostegno della propria attività....