Lu-Ve paga dazio dopo collocamento 6% del capitale

1' di lettura

Lu-Ve è il peggior titolo di Piazza Affari dopo il collocamento del 6% circa del capitale, completato con successo nelle ultime ore dagli azionisti Finami e G4 srl che hanno ceduto 1.334.000 azioni ordinarie, a 13,70 euro ciascuna, per 18,27 milioni complessivi.

In particolare, Finami ha venduto 987.160 titoli (corrispondenti al 4,44% del capitale sociale di Lu-Ve) per 13,5 milioni e G4 ha ceduto 346.840 azioni (corrispondenti all’ 1,56% del capitale sociale di Lu-Ve) per 4,7 milioni. A seguito del completamento dell’operazione Finami detiene 10.187.999 azioni ordinarie di Lu-Ve, pari al 45,82% del capitale sociale, corrispondenti a circa il 56% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, continuando pertanto ad essere il socio di controllo diretto dell’emittente.

Loading...

L’operazione è stata effettuata tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all’estero e la reazione del titolo sul mercato è pressochè fisiologica visto che il pacchetto di azioni è stato collocato, come avviene in questi casi, a un prezzo a sconto rispetto alla chiusura di lunedì 22 febbraio.

Il regolamento dell’operazione avverrà il 25 marzo 2021. L’operazione ha incrementato il flottante dell’emittente e la liquidità del titolo Lu-Ve sul mercato, una delle condizioni che potrebbero poi consentire all’emittente di valutare l’eventuale passaggio al segmento Star.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)