La storica azienda di Mantova ha sempre investito in attività di welfare a supporto dei dipendenti, scelta che le è valsa anche il Premio Famiglia-Lavoro nel 2009. Tra le politiche attivate, l’orario flessibile e un'alta percentuale di part-time (che per la popolazione femminile sfiora il 30%); la mensa aziendale – la prima attivata in provincia di Mantova – e l’asilo nido aziendale “Ida ed Edgardo Bianchi”, uno dei più apprezzati fra i servizi offerti al personale. Negli anni, l'azienda ha inoltre partecipato con successo a diversi bandi regionali e provinciali per l'implementazione di diversi servizi: attraverso il progetto SIA (Salute In Azienda) sono stati erogati ai dipendenti controlli medici specialistici gratuiti, presso l'ambulatorio della sede; il rimborso di CRED estivi e libri scolastici per i figli; il sostegno alle famiglie con persone disabili e anziani a carico. Nelle prossime settimane è previsto il lancio di un nuovo progetto di welfare aziendale che vede Lubiam come capofila, volto a favorire le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. “Siamo convinti che le risorse umane rappresentino il nostro patrimonio più prezioso. Oggi lavorano in Lubiam oltre 300 dipendenti e siamo orgogliosi del clima positivo che caratterizza l’azienda, da sempre a conduzione familiare”, commenta Edgardo Bianchi, ad e direttore finanziario di Lubiam.

