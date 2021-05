Lubiam e Gabriele Pasini insieme dalla stagione P/E 2022

2' di lettura

Lo stilista Gabriele Pasini ha scelto Lubiam come partner esclusivo per realizzare e distribuire la sua collezione in Italia e nel mondo, a partire dalla Primavera-estate 2022.

Lo stilista e Giovanni Bianchi, direttore creativo dell’azienda mantovana, lavoreranno a quattro mani per studiare delle proposte che riflettano i valori condivisi da entrambi: passione, etica, massima cura per il dettaglio, uniti alla volontà di rispettare e valorizzare la tradizione e l’artigianalità, senza dimenticare la sperimentazione.



«Credo che Lubiam sia un partner perfetto perché è un’eccellenza assoluta nel settore, con una tradizione sartoriale centenaria, capace non solo di garantire la qualità assoluta e la meticolosità che pretendo in ogni dettaglio, ma anche di entrare in sintonia con le mie esigenze e condividere la mia visione» commenta Pasini.

«Questa partnership non si esaurisce in un semplice contratto di licenza: fa parte di un piano che l'aziendaha intrapreso da tempo in ottica di trasformazione ed evoluzione - aggiunge Bianchi -. Una collaborazione strategica, che non solo ci permetterà di arricchire ulteriormente il nostro know-how e di completare la nostra offerta, ma richiederà di metterci alla prova e di misurarci con un nuovo mondo, quello del brand Pasini. Questo progetto assume per noi un significato davvero importante perché vedrà protagonista il nostro saper fare: lo sviluppo di questa nuova linea darà infatti un fortissimo impulso alla nostra produzione made In Italy e made In Mantova, creerà lavoro e valorizzerà una volta in più l'esperienza e la professionalità delle nostre risorse interne specializzate. La scelta di iniziare questa nuova avventura deriva dalla volontà forte di non lasciarci fermare o scoraggiare dalle difficoltà del momento storico che il comparto sta attraversando. Anzi, proprio in questo contesto è fondamentale adottare un atteggiamento positivo e propositivo, continuando ad innovare e a rinnovarci, e rafforzare il vantaggio competitivo che già abbiamo sul mercato. Questo può avvenire solo cercando stimoli sempre nuovi e guardando al futuro con fiducia».