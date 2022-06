Lubiam punta su digitale e partnership per crescere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prevede di ritornare ai livelli preCovid quest’anno Lubiam, sull’onda dell’aumento di fatturato del 60% che sta registrando attualmente rispetto al 2021 e grazie anche al buon andamento dell’export, che incide per il 45% sui ricavi, nonostante in alcune aree geografiche siano in corso momenti piuttosto difficili. «I mercati principali in questa ultima stagione sono gli Stati Uniti e il Canada, ma anche la Svizzera è in significativa crescita» spiega Edgardo Bianchi, amministratore delegato e direttore amministrativo e finanziario dell’azienda mantovana, che racconta come Lubiam sta affrontando le criticità del momento.

«Naturalmente abbiamo supportato i nostri numerosi clienti ucraini offrendo loro la nostra vicinanza e la nostra massima disponibilità. Sul fronte dei rincari delle materie prime stiamo contenendo al massimo l’impatto sui prezzi e riducendo quindi i nostri margini. Per quanto riguarda i rincari energetici, grazie agli investimenti strategici effettuati negli ultimi anni, stiamo riuscendo a gestire la situazione in modo ottimale: questo sia grazie alla scelta del fotovoltaico (nella nostra sede mantovana abbiamo infatti realizzato un impianto di nuova generazione su quasi 3mila mq), sia adottando misure per ridurre i consumi e aumentare l’efficientamento energetico».

I progetti in corso sono molti. «Nell’ultimo biennio abbiamo intrapreso una serie di azioni mirate ad ampliare il business sia in Italia che all’estero - aggiunge l’ad - come ad esempio il lancio del nuovo sito e-commerce B2C lbm1911.com e la collaborazione con lo stilista Gabriele Pasini: una strategia che si sta rivelando vincente e che si sta traducendo in ottimi risultati di crescita. Nell’ultimo semestre abbiamo messo a punto un significativo piano di investimenti sul fronte digital: dopo aver completato il restyling della nostra presenza online con il sito istituzionale lubiam.it e il lancio di luigi-bianchi.com che va a completare la vetrina dedicata ai nostri marchi, siamo pronti a lanciare delle campagne web e social mirate, in Italia e negli Usa».

E aggiunge: «Tra le più importanti iniziative speciali in corso c’è la collaborazione con l’artista e tatuatore Pietro Sedda, con il quale abbiamo realizzato una speciale capsule collection con il brand L.B.M. 1911, in edizione limitata, per celebrare i 111 anni della nostra azienda. La campagna vendite PE 23 ha avuto un esordio davvero entusiasmante, per le collezioni Luigi Bianchi Cerimonia e Luigi Bianch Flirt: siamo già rispettivamente a +45% e a +35% rispetto all’anno precedente. Abbiamo infine presentato in questi giorni le nuove collezioni PE 23 e abbiamo aspettative altrettanto elevate sull’accoglienza da parte dei nostri clienti».