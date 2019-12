Lubiana, indagine sulla conoscenza condivisa

Paolo Patelli ha immaginato per il museo d’arte +MSUM un archivio digitale dedicato alla danza. È accessibile attraverso gesti la cui coreografia è codificata in comandi connessi a un database.

Course K ha invece riformulato un approccio pedagogico rinforzando la necessità di vivere le infrastrutture formative come aule universitarie e laboratori insieme alle piattaforme on line.

Kathrina Dankl ha guardato alle case di riposo come accademie di vita vissuta dove compiere studi etnografici che valorizzassero in contenuti dedicati a nuovi pubblici i saperi dei pazienti.

La mostra tematica “Common Knowledge” al Mao di Lubiana

Il giardino botanico di Lubiana è diventato un acceleratore di relazioni tra flora, fauna e cittadini per mano del collettivo Futurefarmers.

Bureau d’études ha sfidato la credibilità dei media minacciata dalle fake news e sollecitata dai social per ipotizzare forme di micro informazione basate sulla prossimità e sulla pluralità delle fonti piuttosto che sull’ossessione per la velocità del broadcasting.

Infine la mostra al museo MAO ha raccolto tutti questi aspetti e ha il compito di sintetizzare i temi con le opere di designer della comunicazione come Jamie Serra e Michael Beirut, Giorgia Lupi e Francesco Franchi, di maestri come Otto Neurath e Marshall McLuhan, di progettiste che rifuggono categorie classificatorie come Neri Oxman e Amy Franceschini. Il catalogo e l’identità visiva della biennale sono un progetto del giovane studio sloveno Ljudje e giocano provocatoriamente coi colori di Google.