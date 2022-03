Ascolta la versione audio dell'articolo

A Portorosso, un piccolo borgo ispirato esplicitamente alle Cinque Terre, compaiono improvvisamente due ragazzi, Luca e Alberto, disposti a tutto pur di ottenere una Vespa per girare il mondo. I due giovani, però, nascondono un segreto: sono due misteriose creature marine capaci di trasformarsi in esseri umani quando risalgono in superficie. Nato a Genova nel 1971, Enrico Casarosa esordisce alla regia di un lungometraggio con un film che fa risaltare le sue origini ed è subito nomination agli Oscar: l'ennesima per una pellicola della Pixar Animation che, però, quest'anno parte in seconda fila dietro a «Encanto».