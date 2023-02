Luca De Meo bacchetta la Ue: «Il settore sta perdendo terreno rispetto a concorrenza globale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’industria automobilistica chiede con urgenza una politica industriale automobilistica ambiziosa e strutturata, in grado di competere con quelle di altre regioni del mondo, salvaguardando e promuovendo al contempo il libero scambio in tutto il mondo». È quanto indica il presidente Acea e ad del gruppo Renault Luca de Meo in una lettera ai vertice Ue ai quali il settore chiede scelte normative “coerenti” con un approccio complessivo “per aiutare ad affrontare le attuali sfide dell’industria automobilistica”.

De Meo fa presente che «l’industria automobilistica è una potenza economica per l’Europa e sta guidando la transizione verso una mobilità a emissioni zero. Le recenti tendenze mostrano tuttavia che sta gradualmente perdendo terreno rispetto ai suoi principali concorrenti globali. La risposta dei responsabili politici alle sfide che il settore deve affrontare è di fondamentale importanza».

Secondo il manager italiano «Serve una politica industriale europea per poter bilanciare gli effetti globali dell’Ira ((Inflation reduction act)americano e noi saremmo ben felici di dare il nostro contributo perché penso che se l’industria dicesse che cosa andrebbe fatto il piano sarebbe più efficace. La catena di valore dei veicoli elettrici è completamente diversa rispetto a quella dei motori a combusione - sottolinea de Meo -. Le aziende stanno già investendo ma è evidente che questo passaggio richiederà del tempo».

Nel documento indirizzato ai vertici Ue, il presidente dei costruttori auto evidenzia come l’Europa sia «ora l’unica area geografica che abbandona la neutralità tecnologica come pilastro del suo quadro normativo. Considerandolo alla luce dell’obiettivo della decarbonizzazione, resta da vedere se questa scelta sia la migliore”. “Oggi - osserva -, da un punto di vista scientifico, la tecnologia ibrida high-tech può competere in termini di impronta di CO2”.

