Auto, Luca De Meo: «La situazione di Renault è difficile e servono sacrifici» Alla vigilia del piano industriale che presenterà alla metà di gennaio il ceo del Gruppo Renault è tornato a commentare la situazione di Renault a Omnibus su La7 di Corrado Canali

Alla vigilia del piano industriale che presenterà alla metà di gennaio il ceo del Gruppo Renault è tornato a commentare la situazione di Renault a Omnibus su La7

2' di lettura

Dopo un primo semestre 2020 che per Renault è stato il peggiore della sua storia, con perdite superiore ai 7 miliardi di euro, Luca De Meo, il ceo italiano chiamato alla guida del Gruppo francese ha spiegato la gravità della situazione nel corso di un'intervista rilasciata ad Omnibus la rubrica di informazione e intrattenimento su La7. “Ai lavoratori chiedo uno sforzo importante perchè l'azienda ne ha bisogno - ha sottolineato De Meo - la relazione fluida con la maggioranza dei sindacati è fluida, ma è chiaro che ognuno fa il suo gioco ma l'obiettivo non deve essere di non mandare a casa ma di proteggere il lavoro. Lo Stato francese ci ha dato fiducia per la gestione operativa. Resto fiducioso perché immagino una Renault capace di portare modernità nel settore automotive, la pandemia del resto ha riconsegnato a tutti noi un ruolo centrale dell'automobile rispetto soprattutto ai mezzi pubblici che sono meno sicuri”.

A metà gennaio il nuovo piano industriale

De Meo dopo aver confermato che a metà gennaio 2021 presenterà il suo piano industriale che servirà a dare le prime risposte alle incertezze di oggi, ha poi voluto ricordare di Sergio Marchione “al quale devo molto, perché mi ha messo in una posizione di responsabilità quando ero molto giovane” ha spiegato Luca De Meo. “E' stato capace di riunire attorno al lui una squadra nel momento in cui Fiat era in una situazione complicata, forse ha chiesto troppo a se stesso”. Poi De Meo ha ripercorso la sua carriera e le sfide intraprese prima di essere chiamato alla guida di Renault. Uscito dalla Fiat va in Volkswagen per occuparsi del marketing globale del brand di Wolfsbug, De Meo è passato poi al board Audi e infine a Seat in qualità di presidente riportando il brand spagnolo in breve tempo all'utile. Ha lasciata Seat per la guida della casa francese Regie.

Loading...

De Meo si autodefinisce un agente del cambiamento

Molto interessante anche l'analisi che De Meo ha rilasciato dell'Italia. Per l'attuale ceo di Renault che ha dichiarato il suo amore da emigrante del nostro Paese il primo problema è la bassa natalità. “La Francia – ha spiegato il manager – punta fra qualche decennio a diventare il paese più popolato d'Europa e ciò assicura fiducia e prospettiva alla società”. De Meo ha poi aggiunto di sentirsi una sorta di agente del cambiamento, usando parole care allo stesso Sergio Marchionne, sottolineando che anche Renault dovrà in futuro puntare su prodotti sempre a maggior valore aggiunto e soprattutto sintonizzarsi quanto più possibile con la modernità che si sta sviluppando.