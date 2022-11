Luca Guadagnino, un interior designer dietro la telecamera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Incontro il regista, sceneggiatore e produttore Luca Guadagnino al Grand Hotel et de Milan. È lo sfondo perfetto: i pavimenti in marmo del 1863, gli arredi antichi e la foresta di palme sullo sfondo della sala richiamano la grandeur malinconica dei suoi set cinematografici. Guadagnino, 51 anni, è appena arrivato da Villa La Ceriana, la sua nuova casa nella campagna piemontese (ma possiede anche un appartamento a Milano), dove si ritira a scrivere. «Per tanto tempo ho immaginato di potermi sedere da solo nel mio ufficio, alla scrivania, con la luce che entra dalle finestre, a lavorare a una nuova sceneggiatura. Volevo un posto dove poter pensare», racconta. La villa è solo uno dei progetti dello studio di architettura d'interni Luca Guadagnino, fondato nel 2017.

Per il regista, fresco di Leone d'Argento per la miglior regia ricevuto a settembre al Festival del Cinema di Venezia per Bones and All, interpretato da Timotheé Chalamet (in uscita in Italia il 24 novembre), e autore di titoli acclamati dalla critica come The Protagonists (1999), Io sono l'amore (2009), Chiamami col tuo nome (2017), Suspiria (2018), essere anche un interior designer è la realizzazione di un sogno coltivato da tempo. «Da piccolo cambiavo di nascosto la disposizione dei mobili del nostro soggiorno e poi li rimettevo al loro posto, trovavo che spostare un oggetto cambiasse totalmente lo spazio», dice della sua prima incursione in questo mondo. «Penso che avesse a che fare con il mio amore per la prospettiva. Quando ho iniziato davvero a lavorare nel design ho avuto bisogno di darmi un pizzicotto per svegliarmi, non credevo che fosse vero. Mi sono sentito come un bambino a cui avessero appena dato la possibilità di giocare con tutti i giocattoli del mondo, dicendogli: “Ecco, questo è il tuo lavoro”».

La boutique di Redemption a New York, realizzata nel 2019 dallo Studio Luca Guadagnino. © Giullio Ghirardi

Inizialmente è stato l'amico Federico Marchetti, fondatore di Yoox, a spingerlo, chiedendogli di progettare gli interni della casa sul lago di Como dove vive con la moglie, la giornalista Kerry Olsen. «Ha visto in me qualcosa che io stesso non riuscivo a vedere. Non avrei mai osato propormi per un intervento così importante, in una casa di famiglia. Ma ci teneva che fossi io a farlo». La visione del regista ha preso vita con la collaborazione di 150 artigiani italiani: una palette di colori rétro, da cui spiccano una scala elicoidale e un'area piscina sotterranea. La casa è stata completata nel 2018 e, l'anno successivo, Guadagnino ha progettato anche gli interni dell'appartamento milanese di Marchetti. «Ho iniziato da solo, poi ho chiesto a un amico architetto se volesse scommettere con me su quest'avventura», continua il regista. «Abbiamo lavorato insieme per un anno e, quando lo studio ha iniziato a decollare, abbiamo coinvolto altri due architetti, uno dei quali, Stefano Baisi, è ancora con noi e sta dando un contributo fondamentale».

Il Grand Hotel Campo dei Fiori, in provincia di Varese, chiuso dagli anni Sessanta, set principale del film Suspiria, del 2018. © Mikael Olsson

Oggi lo studio conta un team di 12 persone, al lavoro su progetti residenziali e commerciali, inclusi lo store romano e londinese del brand di skincare Aesop e la scenografica boutique di Redemption, a New York. «Lavorare con lui è come accedere a un mondo dove l'impossibile diventa possibile», dice Baisi. «Ha una visione che ci spinge a osare, spesso partendo solo da un'immagine o da un dettaglio. Ho sposato il suo approccio e faccio del mio meglio per realizzarlo». Lo stile di Guadagnino è influenzato dal suo vissuto: madre algerina, padre siciliano, insegnante di storia e letteratura italiana; lui è nato a Palermo nel 1971, ma è cresciuto in Etiopia. «Vivevamo ad Addis Abeba in una casa con un grande giardino e tanti animali, sotto l'immenso cielo africano», ricorda. L'avvicinamento alla regia inizia presto, quando gli regalano una videocamera Kodak Super 8, con la quale inizia a sperimentare. «Ho sempre avuto una predisposizione naturale per il cinema», mi dice mentre si sporge in avanti, con l'aria di chi sta per fare una confessione. Poi sprofonda di nuovo nella sedia e sorride: «Nella mia testa facevo già il montaggio».