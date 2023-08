Luca Ruffino, ai Pm non risultano malattie gravi. Biglietto ai familiari: «Ultimi due anni faticosi»

3' di lettura

Scuse, saluti e un riferimento alla fatica degli ultimi due anni. È questo, in sintesi, a quanto si apprende da fonti giudiziarie, il contenuto di uno dei biglietti lasciato ai familiari da Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore che si è ucciso sabato sera con un colpo di pistola nella sua abitazione a Milano. Poche righe per spiegare lo stress e la stanchezza di un periodo che durava almeno dal 2021. Dai primi accertamenti non emergono riscontri di malattie gravi, ma solo qualche problema di salute minore e comune. Né i familiari né il medico curante del manager erano a conoscenza di altre patologie. La procura indaga per il reato di istigazione al suicidio, un passaggio necessario per potere effettuare tutti gli accertamenti del caso. Tra questi, anche l’autopsia sul corpo di Ruffino, che è stata già disposta dal pm di turno Daniela Bartolucci, ma non ancora fissata. L’esame sarà eseguito nei prossimi giorni.

I familiari: «Distrutti, non capiamo il suo gesto»

“Siamo distrutti dal dolore per un gesto al quale non riusciamo a dare alcun senso” Mattia e Mirko Ruffini, i figli del manager lo hanno scritto in una nota in cui chiedono rispetto per lui e per il dolore di chi gli ha voluto bene. “Nostro padre era un combattente e aveva costruito una solida realtà imprenditoriale. Confidiamo quindi nell’attività della Procura - hanno scritto - e nella possibilità che da questa possano trarsi utili elementi di comprensione”.

Santanchè e Kumz: «Grave perdita»

È stata una “grave perdita” quella di Luca Ruffino. La ministra Daniela Santanchè e il compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena lo hanno sottolineato nel necrologio pubblicato oggi sul Corriere della Sera. Sono diversi i ricordi di amici e colleghi, abitanti di alcuni dei tantissimi condomini che gestiva Ruffino, pubblicati oggi, inclusi quelli di Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editrice srl, che sottolineano la bontà e la generosità del manager, fondatore di Sif Italia. E proprio collaboratori, dirigenza e dipendenti di Sif gli hanno dedicato un ricordo commosso di un “uomo gentile, sorridente, comprensivo e straordinario... Mancherà a tutti”.

L'andamento in Borsa

Visibilia Editore e Sif Italia in parziale recupero a Piazza Affari dopo il tonfo della vigilia, sulla scia di una prima reazione emotiva alla scomparsa prematura di Luca Ruffino, ai vertici e azionista di maggioranza di entrambe le società. Sul mercato Egm, dedicato alle Pmi, il titolo Visibilia Editore sale del 12,57% a 0,43 euro e quello di Sif Italia del 4,9% a 3 euro. Nella seduta di ieri, Visibilia Editore ha perso il 30,55% a 0,382 euro e Sif Italia il 20,11% a 2,86 euro.

Socio di maggioranza di Visibilia

Luca Ruffino era presidente e amministratore delegato di Visibilia Editore. Nell'ottobre 2022 era subentrato nell'azionariato a Daniela Santanché, attuale ministra del Turismo, diventandone socio di maggioranza. L'imprenditore non risulta in alcun modo coinvolto nell'inchiesta in corso in procura a Milano sulla precedente gestione della società. Luca Giuseppe Reale Ruffino aveva 60 anni e si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica scorsi sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione a Milano. Ruffino era anche presidente e amministratore delegato di Sif Italia, società da lui fondata nel 1987 e che a dicembre 2021 aveva fatto il suo ingresso a Piazza Affari, unico studio di amministrazione italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milano.