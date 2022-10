Compare perfino al primo posto nella top 30 delle destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2022 stilata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d'Europa. Si tratta di Lucca, più nota come la città delle centouno chiese che si trova ai piedi delle Alpi Apuane, a meno di mezz’ora di auto dalla costa. La storica città murata dall'atmosfera più tranquilla e rilassata rispetto alle vicine Pisa e Firenze fino al primo di novembre si trasforma nella Capitale del Fumetto in occasione di Lucca Comics. Un'edizione quella 2022 definita da record per le presenze annunciate e che trasformerà ancora una volta Lucca nella capitale della fantasia e non solo per i fumetti, ma anche per i giochi, i cosplayer, le illustrazioni, i libri per ragazzi, le serie tv. Tanti gli eventi e ele iniziative. Prima di andare via raccomandiamo di salire in cima alla Torre Guinigi per godere di una vista mozzafiato sulla città e oltre.

Nel cuore della città, affacciato su due delle più belle piazze di Lucca si può alloggiare al Grand Universe Lucca, Autograph Collection boutique hotel di 55 camere, un mix di stile e raffinatezza contemporanea.

