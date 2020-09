Luce aliena Da sempre la volta celeste ha ispirato romanzi che mescolano realtà e fantasia. Ma se la fantascienza vi sembra una letteratura solo per appassionati, questi racconti scritti per “IL” da tre autori non di genere vi convinceranno che non è così di Ilaria Tuti

Altec Turin, Area Modelli Altec (Credit: Alessandro Albert per “IL”)

Da sempre la volta celeste ha ispirato romanzi che mescolano realtà e fantasia. Ma se la fantascienza vi sembra una letteratura solo per appassionati, questi racconti scritti per “IL” da tre autori non di genere vi convinceranno che non è così

Cinquant'anni, per arrivare a questo momento. Chi ha iniziato non è qui: è la vocazione della scienza, un passaggio di testimone che ha poco a che vedere con l'“io” e molto con il “noi”, con chi verrà, con l'umanità. «Esprimi un desiderio», mi disse un giorno mio padre.

«Voglio stare con te per sempre».

«Allora cercami in ogni atomo».

Lui stava morendo, io avevo dieci anni.

Ho seguito le sue orme, tra le pagine dei libri di fantascienza e nelle aule universitarie, fino ai laboratori di ricerca e negli immensi osservatori astronomici. L'ho trovato nel brillìo delle stelle, nella luce aliena che ha viaggiato per secoli prima di raggiungermi.

Siamo un soffio. Siamo eterni. Che mistero.

La sala operativa è in fermento, i monitor lampeggiano immagini in progressiva definizione. Prove tecniche di elaborazione, ma tra poco si farà sul serio.

A novantasette miliardi di chilometri dalla Terra, la sonda Odisseo è arrivata a destinazione: il punto focale del Sole.

Il suo viaggio è durato trentacinque anni. Davo alla luce mio figlio, quando Odisseo spiegò le vele solari – dodici pannelli di un chilometro quadrato, un dodecaedro piano. Spingevo e speravo che i calcoli fossero esatti. Era un'impresa dell'anima, prima che scientifica.

Odisseo ha sfruttato l'impulso del vento solare per fuggire da questo sistema, ha navigato mosso dalla pressione di radiazione – perché anche la luce possiede un tocco. E quando ho stretto mio figlio al petto, ho immaginato quell'alito perpetuo sfiorare Odisseo, costante, e portarlo ai confini di quanto finora abbiamo potuto osservare. Più di cinquecento anni prima, Keplero lo aveva teorizzato; quel giorno, noi lo realizzammo.

Ero una giovane ricercatrice alle prime armi, ma oggi quel vento mi ha condotta lontano. Prendo per mano il bambino che da tempo si rifiuta di parlare. Non mi ha mai chiamato nonna. Lo accompagno alla postazione di controllo. Sembra concentrato sul suo tesserino di riconoscimento, ma in realtà non sta perdendo nemmeno un dettaglio.

Sa che Odisseo non è solo: porta con sé un telescopio, Polifemo, per catturare l'immagine di un esopianeta, Filemone. La sua stella è Bauci, distante cento anni luce da noi. Filemone e Bauci, come la coppia di anziani innamorati della mitologia greca. Come il nonno e la nonna.