Luce e gas, più salato il mercato libero. Ecco come risparmiare

Ma non sono le famiglie i peggiori pagatori di bollette.

Come linee di tendenza, per il settore elettrico le richieste di “tagliare i fili” per la sospensione della fornitura si stanno riducendo per i clienti domestici e per le imprese nel mercato libero, ma invece aumentano per le aziende rimaste nel segmento di maggior tutela e per le grandi imprese attive nel mercato libero.

Anche nel settore del gas le richieste di sospensione per morosità sono più frequenti per i clienti non domestici e sono più rare per i clienti domestici.

Per il metano le richieste di sospensione comunque risultano in media più basse che nel settore elettrico. Ad esempio, per i domestici sono l’1,5% per il servizio di tutela e il 4,5% nel mercato libero. Ma nel caso del gas c’è un altro freno al “taglio del gas”: sono ancora pochi i contatori intelligenti che permettono di agire a distanza e i contatori sono quasi sempre in luoghi difficili da raggiungere.

