Luce domestica su Rembrandt

L’oscurità prevalente in “Filemone e Bauci” dalla National Gallery di Washington, racconta la storia di Ovidio della coppia di vecchi che hanno ospitato due viandanti condividendo con loro il magro pasto e lentamente, gradualmente, si accorgono che sono Mercurio e Giove, due dei sotto mentite spoglie, illuminati dalla luce.



Con un intervento poco ortodosso ma efficace, Dulwich ha reclutato Peter Suschitzky, direttore della fotografia celebre per la serie Guerre Stellari, che ha illuminato ogni stanza in modo diverso per sottolineare l’importanza della luce nelle opere di Rembrandt e la teatralità delle sue messe in scena. A ogni quadro aggiunge note tecniche, come se fosse una scena di un film.



«Rembrandt amava il teatro, che definiva “un dipinto parlante” e considerava i dipinti come un palcoscenico con noi come spettatori -, spiega Jennifer Scott, direttrice della Galleria e curatrice della mostra -. La luce nei suoi quadri ha un forte impatto emotivo e anche cinematico».

In una sala lo spettatore è invitato a osservare un quadro – “Cristo e Maria Maddalena”, dalla Royal Collection – mentre la luce nella stanza cambia dalla quasi totale oscurità alla piena luce del giorno, per vedere come modifica l’effetto e la nostra percezione della scena, sottolineando l’impatto emotivo per Maddalena, che passa dal buio alla luce rendendosi conto di chi ha di fronte.



Il riposo nella fuga in Egitto dalla National Gallery of Ireland a Dublino è l’unico quadro notturno dipinto da Rembrandt. Il punto focale è la fiamma al centro, e osservandola i nostri occhi scoprono tutte le figure intorno al fuoco e possono individuare i colori e le ombre, gradualmente come si addice a una scena contemplativa.



L’ultima stanza è dedicata ai ritratti di persone conosciute e amate, illuminate da una luce calda e intima. La sala finale opta per l’effetto più drammatico, facendo risaltare i quadri su uno sfondo nero.



Rembrandt's Light

Fino al 2 febbraio 2020

Dulwich Picture Gallery