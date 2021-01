Luci e ombre del boom della finanza verde Il mercato globale guarda in direzione del «debito verde», tra green bond e transition bond. E il 2021 potrebbe essere l’anno del rimbalzo di Marcello Minenna*

Dopo un 2020 in frenata, si ritiene verosimile una rinnovata corsa alle obbligazioni verdi nel 2021, trainata dalle dichiarazioni dei principali leader mondiali per una ripresa sostenibile. Secondo le stime più recenti governi e corporations dovrebbero emettere 350 miliardi di dollari di «debito verde» nel 2021, il 50% in più del totale raccolto nel 2020 (cfr. Figura 1). L’Unione Europea ha annunciato che lancerà obbligazioni verdi per un valore di 225 miliardi di euro come parte della tranche di 750 miliardi di avvio del Recovery Plan. La proiezione si baserebbe dunque sull’aspettativa che circa 1/5 di quei 225 miliardi riuscirebbe a raggiungere il mercato già quest’anno.

Cosa succede negli Usa

Ma l’ottimismo arriva anche da oltreoceano: la presidenza di Joe Biden fornirà vento favorevole al settore dopo un’amministrazione Trump ostile agli investimenti ambientali, sociali e di governance. Biden ha promesso di rientrare nell’accordo sul clima di Parigi e di portare gli Usa a essere a emissioni zero (o carbon-neutral) entro il 2050, lo stesso orizzonte prefissato dall’Ue. La scelta dei suoi collaboratori, tra i maggiori esperti del mercato degli investimenti sostenibili, sembra promettere bene. Alla fine di settembre 2020, anche il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato l’obiettivo per il suo paese di diventare carbon neutral prima del 2060. La Cina ha già emissioni cumulative di green bonds per 117 miliardi di dollari, al secondo posto dopo gli Usa e questo impegno richiederà probabilmente multipli di tale investimento.

Come si muove il mercato internazionale

Il supporto politico appare un elemento più che mai necessario in un mercato che sta cominciando a mostrare evidenti contraddizioni collegate alla tumultuosa crescita degli ultimi anni. Nel 2020 la domanda degli investitori internazionali per progetti di finanza verde è restata altissima nonostante la crisi pandemica. Tuttavia l’offerta di investimenti realmente green rigorosamente conformi ai rigidi criteri stabiliti dal consorzio globale della «Climate Bond Initiative», una costola dell’Icma (l’International Capital Market Association che è portavoce e referente globale degli emittenti di bond) non ha tenuto il passo in un periodo di forte recessione economica. Il «codice verde» per gli investimenti green definisce procedure trasparenti in grado di identificare: la destinazione d’uso dei proventi, i processi di valutazione e selezione dei progetti, la loro gestione e il successivo reporting al mercato. I titoli che soddisfano questi standard vengono certificati come green dall’Icma, un riconoscimento che funge da garanzia contro comportamenti fraudolenti finalizzati a perseguire un ambientalismo puramente di facciata (il cosiddetto greenwashing) da parte di industrie inquinanti.

L’impatto pandemico sul mercato delle obbligazioni verdi

Fino a ora la regolamentazione ha efficacemente impedito fenomeni di sfruttamento improprio della qualifica di obbligazioni verdi. Dall’analisi dei dati (cfr. Figura 2) si osserva come circa 1/3 dei proventi sia stato utilizzato per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (barre celesti). In crescita tendenziale (barre arancioni) la quota destinata alla riqualificazione edilizia che nel 2020 ha assorbito il 22% dei flussi in ingresso, assieme all'ammodernamento dei veicoli di trasporto (barre verdi, in aumento dal 5,8% del 2014 al 18% del 2020). Si sono ridotte invece soprattutto negli ultimi anni le quote destinate a progetti di ammodernamento delle reti idriche (barre rosse) e degli impianti di trattamento rifiuti (barre gialle).

La quota Renmimbi

Nel 2020 il mercato è andato incontro a cambiamenti strutturali (cfr. Figura 3): se nel 2014 la maggioranza delle emissioni era denominata in euro e in dollari, dal 2017 ha acquisito una crescente importanza la quota denominata in Renmimbi, segnaletica dell’ingresso dirompente dell’industria cinese sugli investimenti in energie rinnovabili. Tuttavia nel 2020 la quota di emissioni in euro ha subìto un incremento drastico, a fronte della riduzione del peso delle emissioni in tutte le altre valute (in special modo dollari e yuan).