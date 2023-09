Luci e ombre sulle calzature made in Italy: aumenta il fatturato ma calano i consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per le calzature italiane nel primo semestre del 2023 crescono sia fatturato sia l’export, ma su questi buoni dati si estendono alcune preoccupanti ombre. Secondo i dati del Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici, diffusi alla vigilia del Micam, il salone internazionale della calzatura dal 17 al 20 settembre a fieramilano (Rho), i primi sei mesi dell’anno si sono chiusi infatti con un fatturato in aumento del 7,4% e l'export a +10,2% (in valore nei primi 5 mesi). Sono però le quantità a soffrire: -6,8% quelle esportate e -5,7% quelle realizzate (secondo l'indice Istat della produzione industriale). Peraltro, è da registrare anche una battuta d'arresto in maggio e giugno per gli acquisti delle famiglie, con una prima metà dell'anno su ritmi molto blandi (-1,2% in spesa e -3,4% in volume).

«Il rallentamento ampiamente previsto si è infine palesato nel secondo trimestre dell'anno in corso - ha commentato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici -. Al forte rimbalzo del 2021, registrato dopo il crollo procurato dai lockdown e al proseguimento del recupero nel corso del 2022 – pur su ritmi comprensibilmente meno sostenuti, via via che i livelli di attività si normalizzavano -, ha fatto seguito, dopo un avvio di 2023 ancora favorevole in gran parte delle variabili congiunturali, una marcata decelerazione. A cominciare dalle esportazioni, da sempre il volano del settore, che nel bimestre aprile-maggio hanno evidenziato, dopo gli incrementi a doppia cifra dei mesi precedenti, solo una debole tenuta in valore (+1%), accompagnata da una battuta d'arresto in volume (-14,9%). Nei primi 5 mesi registrano incrementi in valore tutte le principali destinazioni dell'export, ad eccezione della Svizzera - tradizionale hub logistico, in sensibile arretramento dovuto verosimilmente a diverse strategie di distribuzione adottate dalle griffe, senza transito nei depositi elvetici – che segna un -13,6% (con un -29% nelle paia), del Regno Unito (-2,6%) e del Canada (stabile, -0,5%, ma in forte calo in quantità)».

Loading...

Indicazioni sinora decisamente premianti, malgrado le recenti preoccupazioni per il rallentamento dell'economia nazionale, provengono dalla Cina (+20,4% in volume e +43,4% in valore), dove il prezzo medio, di gran lunga il più elevato tra quello dei principali mercati di sbocco della calzatura made in Italy, indica chiaramente come tali numeri siano legati soprattutto alle performance delle grandi multinazionali del lusso, in un mercato non di facile approccio per le aziende con marchio proprio.

«Si registra inoltre – continua Ceolini – un rimbalzo in Russia e Ucraina (+37% e +56% in valore rispettivamente), anche se va tenuto conto che il raffronto avviene su un periodo in cui l'inizio del conflitto aveva fatto crollare le vendite verso i due mercati coinvolti. I livelli attuali, nonostante il rimbalzo sul 2022, sono assai vicini (+1,2%) a quelli dei primi 5 mesi 2021, peraltro già molto colpiti dalla pandemia, in cui non c'era la guerra. Infine il saldo commerciale, trainato dalle vendite estere, ha sfiorato nei primi 5 mesi i 3 miliardi di euro (+14,2%)».

Esaminando nel dettaglio il report emerge che nei primi cinque mesi dell'anno l'export italiano di calzature si è attestato a 87,9 milioni di paia, 6,4 milioni di paia in meno rispetto al periodo gennaio-maggio 2022 (-6,8%). Il prezzo medio al paio, salito a 62,47 euro, segna un +18,2%.