Luci, passioni e architetture: l’anima vibrante di Valencia

A Dacosta risponde l’altro talento locale, Ricard Camarena, che cala un ulteriore poker d’assi: oltre al suo eponimo ristorante gastronomico, dove va in scena una cucina di grande tecnica e originalità, lo chef propone la sua visione – in una veste più casual – all’Habitual e al Bar X nel Mercado de Colón, al Canalla Bistro e infine al Central Bar, dentro il Mercado Central. Perdetevi negli 8mila metri quadrati di questa straordinaria vetrina dei migliori prodotti freschi della regione (con oltre 400 banchi), che merita una visita anche solo per la magnifica architettura modernista valenciana, derivazione dello stile Art Nouveau, da abbinare a un ingresso nell’antistante Lonja de la Seda (la Borsa della seta), patrimonio mondiale Unesco.

La lobby dell’hotel Only You

Dove trascorrere la notte? Anche l’ospitalità è uno dei punti a favore di Valencia. Il nuovo Only You, in pieno centro a 100 metri da Plaza del Ayuntamiento, offre camere in stile mid-century, alcune con terrazza, ha un fioraio al suo interno ed è frequentato da un pubblico giovane e fashionista, soprattutto all'ora dell'aperitivo. In alternativa a breve distanza c’è Palacio Santa Clara, elegante hotel dal design modernista con un bellissimo rooftop con vista sui tetti e l’ottimo Dome Bar sotto la cupola.

Prima di lasciare la città, allungatevi fino all’Horchatería Vida di Alboraia per assaggiare – parola di Quique Dacosta – la miglior horchata della zona (la tipica bevanda prodotta con la chufa, il tubero conosciuto anche come zigolo dolce), accompagnata da cocas de landa e fartons artigianali.

