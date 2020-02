Lucia Calamaro e il rimpianto di un ritorno Della drammaturga romana è in libreria per i tipi di Einaudi «Nostalgia di Dio» di Alberto Fraccacreta

Fotografia di Guido Mencari -www.gmencari.com

3' di lettura

Quattro personaggi in cerca di Autore (con la A maiuscola). Questa potrebbe essere la sintesi estrema di Nostalgia di Dio (Einaudi, pp. 112, € 11), pièce densa filosoficamente di Lucia Calamaro, drammaturga romana impostasi sulla scena con La vita ferma e L'origine del mondo.



Il titolo — criptocitazione di un importante saggio di Max Horkeimer, La nostalgia del Totalmente Altro, esattamente come una criptocitazione potrebbe essere la tirata nichilista di Francesco («questo campo da tennis, esiste? E questa città che circonda il campo da tennis... “è”, con l'accento?»), da La nausea di Sartre — è eloquente: a Francesco, appunto, «sportivo dubbioso su tutto», Simona «maestra single», Alfredo «prete esistenzialmente provato» e Cecilia «antropologa vitale» manca qualcosa.

È Dio, l'ulteriorità del loro stesso esistere. Il bisogno non sembra tanto concettuale, quanto fisiologico, legato a una mancanza personale, a un tumulto psicofisico quale proiezione esterna: Simona vuole essere mamma, Francesco vorrebbe tornare a vivere con Cecilia che a sua volta cerca un'improbabile stabilità interiore attraverso la smania di registrare i suoni, Alfredo prova a dribblare i suoi dubbi.

Questo desiderio di risolvere la propria situazione è mancanza di Dio, errare verso un non raggiunto compimento umano. Non essere mai nel luogo, agognare una patria. Ecco perché il monologo inziale di Simona — zigrinato di versi e prosa, com'è l'intera opera — è venato di un'intuizione teologica: Dio bambino crea l'uomo. «O forse no, forse mi sbaglio./ Forse lo crea rallentandosi, con molta cautela. Meticoloso, concentrato,/ scrupoloso come un bambino di prima elementare quando scrive;/ il naso incollato al foglio,/ quella penna, quella matita/ strette come se fossero un'arma/ e lui concentrato/ lento, attento e preoccupato, di non ferire il foglio». Dio è il fanciullo, la casa, la tradizione perduta: un'età della vita, increspata di struggente rimorso, in cui era possibile osservare le cose con innocenza.



I quattro personaggi cominciano così un pellegrinaggio serale in sette chiese, ognuno tarmolato dalle proprie idiosincrasie e sfumati sarcasmi («Alfredo Che poi io quello che cerco in realtà nelle chiese è il marmo nella sua forma più stanca, un marmo arreso, accogliente perché ci si è appoggiata distrattamente nei secoli la mano de Dios... Francesco Maradona. Alfredo Ma che Maradona, sempre a pensare allo sport... la mano vera del Dio vero. Che poi è un'ipotesi della quale io ho estremamente bisogno... almeno credo»).

Lo stile paratattico di Calamaro cresce fino agli scambi serrati tipici degli agoni del teatro greco: ci si immerge in un clima onirico in silhouette con le notazioni sempre più stringenti di Simona («perché io non so che mi succede ma è come se fossi Maria, di colpo è come se la capissi, se lei fossi io, è come se ogni donna che partorisce in Occidente, nell'attimo esatto in cui partorisce, fosse Maria») e l'aria trafitta di Francesco, forse i personaggi più nebulosi e insistenti della pièce.