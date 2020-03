Luciana Lamorgese, quarant’anni d’esperienza per la sicurezza nazionale

Da Venezia a Milano, dove approda nel 2017 (nel mezzo c’è un quadriennio fondamentale, su cui ci soffermiamo più avanti, da capo di Gabinetto dei ministri Alfano e Minniti): è tutto un altro scenario, la priorità è quella della gestione dei migranti che si riversano in Italia, spesso come tappa verso il Nord Europa. «Una città bellissima e dalle tante potenzialità, per la quale mi proposi. Quanto ai migranti, la loro ripartizione tra i vari Comuni dell’area metropolitana è stata un’idea mia. L’accordo fu firmato da quasi 90 sindaci: sapevano che se si fossero fatti carico della metà della quota a loro spettante, non ne avremmo mandati ancora. Io avevo fatto dei conti e ritenevo che in questo modo saremmo riusciti a fronteggiare il flusso migratorio». Al contempo, la prefetta Lamorgese usa il pugno di ferro sia con sette Comuni a guida leghista che avevano disposto delle multe per coloro che accoglievano i migranti («non potevo accettare che ci fosse un’illegalità conclamata in un’ordinanza, sapevano benissimo che un provvedimento del genere non poteva passare»), sia attuando diversi sgomberi, tra cui quelli in via Cavezzali e in via Palmanova. «Si trattava di palazzi occupati da 20 anni, con circa 600 persone da ricollocare. Dietro un provvedimento del genere, c’è un anno di lavoro: devi chiamare la proprietà, capire chi abita nei singoli appartamenti perché quando si va sul posto devi già sapere quante persone si troveranno, quanti minori. Si procede solo quando si è pronti su tutto».

Essere capo di Gabinetto di Angelino Alfano e di Marco Minniti, seguendo entrambi in tutte le circostanze che lo richiedevano, è stato come fare le prove generali per l’incarico di ministra. «Ero qui dalla mattina alla sera, il telefono acceso 24 ore su 24. Un capo di Gabinetto, così come chi è alla guida del Viminale, se non è qui non può affrontare le mille situazioni che si presentano di continuo. Certo, poi si deve anche andare fuori, infatti da ministra ho già partecipato a tanti comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza proprio per dare un segnale ai territori». Allo stesso modo in quei quattro anni Lamorgese era presente ai tanti summit europei in cui l’Italia è coinvolta, una prova che le ha permesso di conoscere gli attori degli altri Governi e di creare una rete di contatti oggi molto utile, anche alla luce dell’approccio che ha scelto sul fronte migranti. Un approccio «che deve essere di tipo strutturale: il fenomeno migratorio non va trattato come un’emergenza, che vuol dire vivere nella paura di una situazione incontrollabile. Dobbiamo gestirlo e farlo con l’aiuto dell’Europa. L’accordo di Malta (raggiunto nel settembre 2019 dall’Italia con Francia, Germania e Malta, ndr) rappresenta in tal senso una svolta perché ha segnato il cambiamento del metodo comunitario. I primi effetti sono già visibili: i richiedenti asilo redistribuiti a livello europeo, che prima del vertice a La Valletta erano soltanto 11 al mese, sono oggi 98 al mese». Un’altra novità importante riguarda la gestione dei migranti trasferiti altrove: le generalità dei richiedenti asilo vengono inserite nella banca dati del Paese che accoglie, che si fa carico dell’esame della richiesta di protezione internazionale.

In questi giorni la priorità, anche per il Viminale, è affrontare l’emergenza del coronavirus, garantendo mobilitazione di risorse e supporto alle azioni messe in campo dal Governo. Nelle zone rosse del Nord del Paese, spiega Lamorgese, «sono state inviate 225 pattuglie tra polizia e forze armate, per un totale di 585 unità», mentre nei porti del Sud è stato disposto «un rafforzamento dei controlli sanitari sia sui migranti sia sugli equipaggi delle navi».

Non si può chiudere questo colloquio con la terza ministra dell’Interno della Repubblica – dopo Rosa Russo Iervolino e Anna Maria Cancellieri – senza una riflessione sulla scarsa rappresentanza politica femminile e sul conseguente dibattito riguardante le quote rosa. «Non sono mai stata d’accordo sulle quote», scuote il capo Lamorgese. «Quello che dovremmo fare noi donne, e non solo, è porre l’accento sulla competenza e la professionalità delle persone, uomo o donna non ha alcun rilievo. Certo, laddove ci sono uomini a decidere, dovrebbero farlo sulla base della qualità professionale e dell’esperienza e quindi verificare anche se ci sono delle donne. Certamente ce ne sono tante, come in tutti i Paesi europei». Anche perché, riconosce, «le donne, essendo abituate ad affrontare più problemi contemporaneamente, hanno un senso di pragmatismo e concretezza che permette di individuare soluzioni più semplici, magari non contemplate dai loro colleghi».