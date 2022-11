Lucid e l'ammiraglia Air nell'allestimento di accesso

Lucid Motors, ormai una vera e propria realtà statunitense nel settore sempre più ampio dell'automobile elettrica, è presente al Salone di Los Angeles con il prototipo Project Gravity, un mega suv a 7 posti che utilizza la medesima tecnologia dell'ammiraglia Air. La Lucid Air è stato il primo modello del marchio made in Usa dalla storia recente e in occasione della rassegna californiana di quest'anno punta a presentare la vettura nell'allestimento d'accesso alla gamma, il livello di accesso alla gamma Pure, il cui prezzi di listino è fissato in circa 90 mila dollari.

