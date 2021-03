Lucio quando non era ancora Dalla Alla Berlinale il bel documentario di Pietro Marcello sul cantautore bolognese con interviste rare e molto materiale d’archivio di Cristina Battocletti

Un anno di Covid, Marco Mengoni canta L'anno che verrà a Bergamo

Alla Berlinale il bel documentario di Pietro Marcello sul cantautore bolognese con interviste rare e molto materiale d’archivio

4' di lettura

Scordatevi il Dalla clownesco che cantava “Attenti al lupo” come in una scena da avanspettacolo, il Dalla con il riporto biondo, la camicia aperta sul petto e collane in abbondanza. “Per Lucio”, documentario di Pietro Marcello, alla 71esima edizione della Berlinale, nella sezione Special, racconta il cantautore bolognese quando non era ancora l'artista entrato nel mito con la coppola sulla testa per e gli immancabili occhialini tondi, ma un jazzista con un'estensione vocale eccezionale, già istrionico ma non ancora personaggio, con un certo candore nel linguaggio preciso e chirurgico.

Per il cantautore bolognese marzo è un mese cruciale. Dalla era infatti nato il 4 marzo 1943 e nella stessa data, 69 anni dopo, si sarebbero celebrati i suoi funerali, tre giorni dopo la sua morte, avvenuta il primo marzo 2012 a Montreux per un infarto. 4 marzo 1943 è anche il titolo di una celeberrima canzone, approdata a Sanremo nel 1971 e lì censurata. “Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma” recita una strofa della canzone, scritta con Paola Pallottino, e che Pietro Marcello ha ritenuto di inserire nel racconto biografico dell'artista, cui ha affiancato la storia dell'Italia del tempo.

Loading...

Lucio Dalla e i suoi esordi Photogallery8 foto Visualizza

La mamma di Lucio, Iole, compare nel documentario, assai simile a lui, allo Zecchino d’oro con tanto di Mago Zurlì vestito da Principe Azzurro. Partecipa con serietà alla gag in cui è stata coinvolta e si lamenta della barba e dei capelli lunghi del figlio. D’improvviso le chiedono come si chiama e lei risponde con il cognome come a scuola, “Dalla”, ed ecco che da dietro sbuca Lucio con una camicia di seta, che gli evidenzia la pancia, spettinato, sornione, pieno di affetto, privo dell’allure da mago che avrebbe acquisito nel tempo. Una comparsata quasi naive, come era la televisione di allora, in cui c'era ancora spazio per l'imprevisto e per la lentezza.

Non che Lucio non avesse una propensione per l’esibizione: il regista ci offre un’intervista in cui si fa ritrarre sul vagone di un treno, fermo sui binari, con il gelato del microfono che sbuca dalla camicia, fissato chissà in che modo sul petto e la chitarra appresso. Risponde argutamente, sempre pronto alle domande provocatorie del suo intervistatore, ma rimane spiazzato quando gli danno del bugiardo, anche se poi il volto si allarga in un sorriso.

Racconta i tempi difficili, quando non aveva soldi per mangiare e dormiva per strada, definendosi un precursore degli hippie e non per scelta. Il primo “brutto” che emerge in un mondo patinato di cantanti belli, da Morandi a Mal. Non c’è mai traccia di tragedia nelle sue parole, spiega una normale escursione nella vita di un artista indigente, condita e cullata dal bell’accento emiliano rotondo. Racconta, senza odore di leggenda, il percorso di musicista arrivato accidentalmente al canto: lui era un clarinettista, un jazzista acrobatico, un talento naturale. Questo non lo dice, ma tutti lo pensiamo.