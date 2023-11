Ludoil accelera sul piano per la transizione verde

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo step, nei giorni scorsi, con la firma di un’operazione di project financing da 120 milioni di euro con un pool di banche composto da Mps, nel ruolo di capofila, da Bper e da Bpm, per l’ammodernamento di un impianto esistente di compost in biometano: il tassello di un programma di consolidamento più ampio, che, attraverso progetti greenfield e due acquisizioni, una delle quali, appunto, appena conclusa, porterà l’azienda, da qui, al 2027, ad avere il 27% del mercato del biometano in Italia e a posizionarsi al quarto posto in Europa.

Un gruppo integrato dell’energia

Ma il passo avanti sul biometano è la perfetta cartina di tornasole della trasformazione avviata ormai da tempo da Ludoil, gruppo integrato dell’energia, con quasi 70 anni di storia alle spalle, di proprietà della famiglia Ammaturo - il presidente e Ad, Donato, è il nipote del fondatore - presente lungo tutta la catena del valore: dalla logistica, dove Ludoil possiede una piattaforma offshore, una rete di oleodotti e un sistema di otto depositi di proprietà a gestione diretta distribuiti sul territorio nazionale e destinati alla commercializzazione e allo stoccaggio di prodotti finiti (con cui garantisce oltre il 50% del fabbisogno energetico delle Regioni), alla distribuzione (con oltre 200 stazioni di servizio al centro nord), dalla fornitura extrarete di prodotti petroliferi all’industria (purché abbia rating e credito garantiti), fino alla “gamba” verde. Che ha il suo “motore” nella subholding Luce, cui fanno capo cinque società tematiche che coprono fotovoltaico, eolico, idrogeno, montaggio colonnine elettriche e biometano.

Ammaturo: focus sul green al centro della strategia

«Il focus sulla transizione energetica è al centro della nostra strategia - spiega al Sole 24 Ore, il presidente e ad Donato Ammaturo - al punto che ormai qualsiasi iniziativa viene valutata in un’ottica di transizione green e nel rispetto dei principi Esg (ambiente, sociale e governance). La mia priorità è che questo gruppo continui a guardare al futuro tenendo ferma questa barra e portando avanti un percorso di ricambio generazionale che non si traduce solo in un trasferimento di mansioni ai miei figli, ma in un vero e proprio passaggio in termini di persone all’interno dell’azienda». Un passaggio che Ammaturo ha favorito investendo sul capitale umano. «L’età media dell’azienda è molto bassa e stiamo continuando ad assumere giovani. Anzi, li prendiamo ancora prima che si laureino e li paghiamo, mentre studiano ancora al Politecnico di Torino, perché si formino e si preparino a entrare nel gruppo».

Errore: raddoppio di fattureato ed Ebitda al 2027

Insomma, un’attenzione forte alle risorse umane e alle competenze. E, proprio in quest’ottica, lo scorso anno, è arrivato nel gruppo Rodolfo Errore, ex presidente di Sace, nominato direttore generale di Ludoil e ad di Luce Spa, il perno della svolta verde per il gruppo di Ammaturo. Una svolta che Errore ha promosso, mettendo a fattor comune la sua solida esperienza di manager, e i cui frutti sono attesi anche nei numeri di bilancio. «Quest’anno - spiega Errore - chiudiamo con 2 miliardi di fatturato, un centinaio di milioni di Ebitda e una posizione finanziaria in linea con l’avanzamento del piano. Ma l’obiettivo al 2027 è quello di raddoppiare fatturato ed ebitda, con un 50% di apporto dal business core e il restante 50% da quello green».

Il consolidamento delle attività green

Una direzione chiara, dunque. Che Ludoil conta di poter perseguire sfruttando, dice ancora Errore, il posizionamento del gruppo «che ha una cassa robusta, anche grazie all’attività retail, e una struttura finanziaria molto solida. Al momento, le attività green pesano per il 15%, ma noi puntiamo a potenziarle, anche con le nuove operazioni sul biometano che, da qui al 2027, porteranno a un incremento dell’Ebitda tra 80 e 100 milioni».