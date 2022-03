Ludovica Mascheroni, l’eccellenza italiana degli arredi punta all’Asia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Interior design di lusso, con una produzione che spazia dalla zona giorno a quella notte, armadi e cabine armadio con sistema di sanificazione a ozono, cucine ultra-accessoriate fino all’illuminazione, il brand Ludovica Mascheroni è un’eccellenza italiana amata all’estero. Tanto che il marchio, fondato da Fabio Mascheroni e la moglie Roberta Caglio nel 2009 a Mariano Comense, dedicato alla figlia Ludovica, ha conquistato clientela in tutto il mondo, in particolare in Asia e negli Emirati.

In Qatar, la società ha realizzato, in un importante progetto residenziale che si sta concludendo a Doha, 500 metri quadri di cabina armadio con 350 ante e quattro isole. Ma il brand è attivo anche in Costa Azzurra, dove ha arredato alcune penthouse della tour Odeon e sta realizzando gli arredi di diverse residenze private. In Asia il brand ha realizzato gli arredi degli ultimi due piani privati (di un edificio di 10) del club di Suning a Pechino e ad Hangzhou, gli arredi di un’intera villa per Jack Ma, fondatore di Alibaba. In Italia una delle clienti più affezionate è stata Rosa Anna Garavoglia, proprietaria di Campari.

Oggi il marchio ha creato in via Gesù 13 uno spazio arredato come una abitazione privata per illustrare le proprie creazioni di arredo, dal salone alla camera da letto, dalla cucina attrezzata al bagno fino alla cabina armadio. La boutique/showroom di Ludovica Mascheroni si sviluppa su tre livelli per un totale di 250 mq. Ogni piano è caratterizzato da un’essenza di legno diversa: rovere al piano terra, acero al primo piano e cedro nel basement. La cabina-armadio è una eccellenza, anche in termini di tecnologia. Il baule per i maglioni ha cassetti provvisti di un piccolo supporto in cui inserire cilindretti in legno imbevuti di olio profumato. Non solo. Il baule ha anche un cassetto con sistema di sanificazione a ozono per sanificare i maglioni con chiusura ermetica.

La cabina armadio oggi contiene una sorpresa: la collezione moda in cui si è scelto di diversificare. Mantenendo sempre elevata la qualità, dal 2018 è nata la linea couture, sia uomo che donna. «La nascita della linea couture ha permesso di concretizzare il nostro impegno nella salvaguardia delle eccellenze artigianali locali, trasferendo il loro inestimabile know-how su un progetto nuovo, vitale e ricco di prospettive, sia creative che commerciali», dichiara Fabio Mascheroni. Accessori innovativi come il plaid che diventa mantella o la custodia dei cuscini diventa borsa, si affiancano a capi spalla e maglieria di cachemire.

Attualmente l’azienda ha 45 dipendenti, oltre a diverse collaborazioni con laboratori artigianali altamente specializzati sul territorio del Comasco e della Brianza.