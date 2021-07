Ludwig Wittgenstein in una mostra virtuale

10 sezioni

Suddivisa in 10 sezioni, “Ludwig Wittgenstein: Ein leidenschaftlicher Denker” (Ludwig Wittgenstein: un appassionato pensatore) consente di ripercorrere la vita del filosofo, visionare fotografie, video, lettere e addentrarsi in dattiloscritti e in annotazioni autografe lungo tutto l'arco della vita. Fra le opere di spicco, oltre a parte dei diari è consultabile pure il Blue Book del 1933/34, pensato per i suoi studenti come “something to carry home in their hands if not in their heads”. La mostra presenta anche progetti e documenti sulla villa che Ludwig realizzò nel 1928 assieme a Paul Engelmann per Margarethe Stonborough-Wittgenstein (protagonista fra l'altro di un celebre ritratto di Klimt del 1905). Situata nel terzo distretto di Vienna, la costruzione è considerata una sorta di compendio filosofico calato in un edificio nitido e essenziale, e giustamente meta di pellegrinaggio di architetti d'ogni dove. Oggi sede dell'istituto bulgaro di cultura, venne definita da Margarethe una “casa per gli dèi”.

“Ludwig Wittgenstein: Ein leidenschaftlicher Denker” (Ludwig Wittgenstein: un appassionato pensatore) Biblioteca Nazionale Austriaca, fino al 21 luglio