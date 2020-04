Lufthansa cade in Borsa dopo l'allarme liquidità: necessario l'intervento pubblico à

1' di lettura

Lufthansa va ko alla Borsa di Francoforte dopo il warning sulla liquidità aziendale arrivata dalla stessa compagnia aerea che ha annunciato di essere impegnata in trattative serrate con i governi dei Paesi principali in cui ha sede (Germania, Austria, Svizzera e Belgio) per ottenere un supporto finanziario che assicuri la solvibilità del gruppo nel breve termine. Le quotazioni cedono l'8%.

Rosso operativo per 1,2 miliardi nel I trimestre

«Il management board è fiducioso che le trattative porteranno a una conclusione positiva» si legge in una nota. Dopo aver registrato una contrazione dei ricavi del 18% a 6,4 miliardi di euro nel primo trimestre con un -47% nel solo mese ddi marzo, Lufhtansa ha annunciato che il risultato operativo del primo trimestre dovrebbe essere negativo per 1,2 miliardi mentre la stima è che nel II trimestre questo indicatore sia ancora più negativo.

Liquidità sotto stress nel giro di qualche settimana

La liquidità attuale ammonta a 4,4 miliardi di euro, segnala Lufthansa aggiungendo che, nonostante le misure introdotte da metà marzo abbiano parzialmente migliorato la propria posizione finanziaria, tuttavia il gruppo si aspetta un significativo declino della liquidità nelle prossime settimane. A tale ulteriore peggioramento della situazione, spiega il gruppo, Lufthansa non sarà in grado di porre rimedio attraverso il ricorso a prestiti finanziari da raccogliere sul mercato. La posizione di cassa di Lufthsansa, osservano gli analisti di Bernstein, è meno della metà di quella del gruppo britannico International Consolidated Airlines Group (British Airways, Iberia) e l'unica soluzione per Lufthansa è l'aiuto pubblico.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)