Lufthansa, conto alla rovescia per il piano, ma il governo non cede Il governo tedesco non intende cambiare i termini degli aiuti concordati anche con la Ue. Incontro con l’azionista “ribelle” che potrebbe fare fallire la compagnia di Mara Monti

Un’assemblea dal risultato per nulla scontato quella convocata giovedì prossimo con all'ordine del giorno l'approvazione del piano di salvataggio da 9 miliardi di euro della compagnia tedesca Lufthansa . A tenere in ostaggio gli azionisti è la discesa in campo di Heinz Hermann Thiele, l’imprenditore tedesco del settore dei freni il quale nelle scorse settimane in piena pandemia ha aumentato la sua partecipazione nel capitale del vettore al 15% diventando il principale socio.

Il termine per iscriversi all’assise cruciale per il futuro di uno dei principali vettori europei è scaduto sabato a mezzanotte. Con meno del 50% degli azionisti iscritti per partecipare all'assemblea, Thiele potrebbe costituire una minoranza di blocco dal momento che ci vuole due terzi degli azionisti per l’approvazione e “frenare” il via libera al piano con il rischio di mandare in bancarotta la compagnia.

Questa mattina il governo ha tenuto una riunione insieme al Ceo di Lufthansa Carsten Spohr durante la quale sono stati spiegati i termini del salvataggio all’azionista Thiele cercando di mediare sul piano. Il governo non sembra intenzionato a modificare il pacchetto già concordato anche con la Ue e costato settimane di incontri

Il conto alla rovescia è iniziato dal momento che un piano alternativo non esiste: il fallimento di Lufthansa sarebbe una perdita per tutti gli azionisti compresi gli investimenti di Thiele, ma soprattutto un duro colpo per il governo di Angela Merkel.