Lufthansa, la contromossa per crescere in Italia

Non l’hanno presa bene a Francoforte, quartier generale di Lufthansa, la notizia della scelta del governo italiano di andare avanti con la cordata del fondo Certares insieme ad Air France-KLM e Delta Air Lines. I primi a reagire sono stati i tedeschi, dopo che da mesi venivano dati per favoriti nella corsa per ITA Airways.

«La nostra offerta resta la migliore per ITA Airways»

«La nostra offerta congiunta con MSC era e continua ad essere la soluzione migliore per ITA» si ribadiva in un comunicato stampa inviato subito l’ufficializzazione della notizia, facendo capire che si è preferito optare per una scelta politica con una maggiore influenza dello Stato, evitando «una completa privatizzazione di ITA». La vicenda della cessione di Ita Airways è diventata inevitabilmente oggetto di campagna elettorale dopo le dimissioni improvvise del governo Draghi. Ne era consapevole anche il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr che nell’avvertire qualche settimana il governo uscente a decide «in fretta», si era affrettato ad aggiungere che qualsiasi sarà il prossimo esecutivo «Ita Airways ha bisogno di un partner per crescere».

Italia secondo mercato di Lufthansa dopo quello domestico

Se Ita Airways non entrerà a fare parte del portafoglio delle compagnie regionali di Lufthansa al fianco di Swiss, Austrian Airlines e Brussel Airlines, Francoforte ha pronta una contromossa per crescere in Italia, il secondo mercato per importanza dopo quello domestico, con 4 milioni di passeggeri considerando tutte le compagnie del gruppo. E lo farà a partire da Air Dolomiti, la controllata italiana con sede a Verona, che in queste settimane ha aggiunto alla sua flotta due ulteriori aerei portando a 17 gli Embraer 195 che collegano il Nord Italia con gli hub principali di Monaco e Francoforte.

«Cresceremo con le nostre forze» puntando anche sul cargo

Continuare ad ampliare il network «con le nostre forze» è il mantra che circola in queste ore partendo dall’attuale rete di 2.386 voli del gruppo in Italia nell’estate 2022 con Roma prima città per passeggeri trasportati, seguita da Milano, Venezia, Napoli e Firenze. La maggior parte dei voli vanno ad alimentare gli hub per i collegamenti internazionali della compagnia da Francoforte, Monaco, ma anche Bruxelles, Zurigo, Vienna, Amburgo, per passare a Stoccolma, Berlino, Dusseldorf, fino a New York. Per le destinazioni internazionali vanta parter come l’americana United e la candese Air Canada.

Dal turismo al cargo, il trasporto merci delle imprese del Nord Italia per Lufthansa ha un peso importante in particolare nei settori dell’auto e delle macchine industriali, quella divisione cargo che nell’ultimo trimestre ha sostenuto i risultati positivi del vettore per la prima volta dalla pandemia, a differenza della divisione passeggeri che continua ad essere in affanno.