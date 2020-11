Lufthansa, così il nuovo lockdown frena la ripresa Il vettore tedesco ha confermato la perdita di 2 miliardi di euro nel terzo trimestre. Nei prossimi mesi la capacità non sarà superiore al 25% rispetto al 2019 di Mara Monti

Sarà un inverno da dimenticare per il settore del trasporto se la prima compagnia aerea europea Lufthansa ha dichiarato di non essere in grado di offrire nei mesi invernali più del 25% della capacità rispetto al 2019. Per la ripresa si guarda ai mesi estivi quando il vettore tedesco prevede di tornare al 50%, condizione necessaria se vuole raggiungere l'obiettivo di un flusso di cassa operativo positivo entro il prossimo anno.

Capacità di manovra ridotta

L’aumento dei contagi in tutta Europa, le nuove restrizioni introdotte ...