Lufthansa: guasto al sistema informatico. Voli cancellati e titolo giù in Borsa

Potrebbe esserci un banale, o forse incredibile, fattore accidentale alla base del guasto che da stamattina, 15 febbraio, ha bloccato i sistemi informatici di Lufthansa lasciando a terra decine di voli. Un cavo della banda larga di Deutsche Telekom tranciato incidentalmente da un gruppo di operai che lavora a un cantiere ferroviario nei pressi dell’aeroporto di Francoforte. È questa, allo stato attuale, l’ipotesi che filtra dalla compagnia aerea tedesca, dopo che l’ente tedesco per la sicurezza del trasporto aereo ha disposto la chiusura immediata delle piste di atterraggio dello scalo più importante d’Europa.

Il tilt ai sistemi informatici si è manifestato intorno alle 10:15, e ha costretto la compagnia aerea tedesca a cancellare o ritardare diversi voli. Al momento gli aerei in arrivo o in transito a Francoforte vengono dirottati verso gli scali di Norimberga, Colonia e Duesseldorf. E il consiglio che viene dato ai viaggiatori è di spostarsi in treno.

Ipotesi attacco informatico molto basse

Attualmente le autorità non scartano neanche l'ipotesi di un attacco informatico, anche in virtù della recrudescenza del conflitto in Ucraina, con i gruppi russi da sempre molto attivi nell’attaccare le infrastrutture europee. Un’ipotesi, questa, tutta da confermare. Anche perché le voci sul cavo della banda larga tranciato accidentalmente sembrano avere alle spalle fondamenta migliori.

Sono offline, attualmente, sistemi di check-in e imbarco, causando massicci backup di aeromobili e passeggeri all’aeroporto, il più grande della Germania. Il gruppo, oltre alla sua compagnia aerea di punta Lufthansa, gestisce anche altre compagnie aeree: dall’italiana Air Dolomiti a Eurowings, fino Austrian Airlines e Brussels Airlines.

Oltre 150 voli cancellati

Secondo i dati visibili sul portale FlightAware, che tiene traccia della situazione globale dei voli, a mezzogiorno sono già stati cancellati 146 voli di Lufthansa , ma anche 3 di Eurowings e 7 di Air Dolomiti.