Lufthansa: «Ita, sulla buona strada i colloqui con il governo italiano»

«I nostri colloqui con il governo italiano per la partecipazione e l’acquisizione di Ita Airways sono sulla buona strada. Con questa iniziativa, vogliamo rafforzare la nostra presenza in Europa e aggiungere un altro mercato domestico molto interessante al nostro gruppo». A una settimana dall’assemblea annuale di Lufthansa, prevista per il 9 maggio, il ceo Carsten Spohr ha reso pubblico il discorso che terrà agli azionisti del gruppo ribadendo la sua strategia di “multi-airline, multi-hub e multi-...