Lufthansa, per l’acquisto di Alitalia servono 18 mesi

Grandezze diverse

Nell’agosto 2016 Leogrande ha conferito la compagnia senza debiti nella Newco Blue Panorama Airlines Spa, Zeni ne è diventato a.d. con Leogrande presidente. Il 15 dicembre 2017 Leogrande ha ceduto il 100% di Blue Panorama a Uvet, con tutti i 500 dipendenti (nessun esubero). Va tenuto presente che c’è una differenza enorme tra le due compagnie: Blue Panorama aveva 11 aerei, Alitalia a fine anno ne avrà 113 (di cui 26 a lungo raggio). In alternativa a Zeni, tra i papabili ci sarebbe Ivan Bassato, direttore Airport management di AdR, già dirigente di Air Dolomiti, sarebbe gradito a Lufthansa.

Alitalia: nuova procedura cessione, entro 31 maggio 2020

Pressing politico

In ottobre la senatrice Lupo ha già suggerito il ritorno in partita di Lufthansa come partner di Alitalia al posto della cordata Fs-Delta Airlines. Il suo pressing sul ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, è stato ascoltato. Lupo ha incontrato il direttore commerciale di Lufthansa, Harry Hohmeister, quando è venuto a Roma il 9 ottobre per il classico giro delle sette chiese.

Lufthansa non ha preso impegni, al momento è disponibile solo a un’alleanza commerciale, nella quale non rischierebbe soldi. Lupo afferma via twitter: «Alitalia ha i numeri per fare alleanze e non essere annessa... io ho sempre parlato di alleanza commerciale».

Ristrutturazione in vista

Nel governo si ragiona come se in prospettiva fosse Lufthansa a dover rilevare Alitalia dopo una ristrutturazione. I tedeschi avevano già presentato ai commissari precedenti un piano con 5-6.000 esuberi. Il commissario Leogrande intende fare un piano simile e sarà in grado di portarlo a termine? C’è anche l’ipotesi di vendita separata dei servizi di handling di Fiumicino (3.170 dipendenti). Ma chi comprerebbe l’handling senza sapere che fine farà la compagnia che è il principale cliente di Fiumicino?

Turnaround

Dai contatti riservati degli ultimi giorni emerge che Lufthansa ha fatto una precisazione importante. La compagnia tedesca - secondo fonti autorevoli - ha confermato che potrebbe comprare un’Alitalia «ristrutturata» solo dopo il completamento del «turnaround», a risanamento dei conti raggiunto. Questo potrebbe avvenire non prima di 18 mesi. Alitalia perderà quest’anno circa 600 milioni, 100 in più degli anni precedenti.