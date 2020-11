Lufthansa, perdita di 2 miliardi. Tenaris batte le attese e vola in Borsa Situazione sanitaria permettendo, la compagnia aerea tedesca punta a riportare nel 2021 la propria offerta al 50% dei livelli pre crisi, rispetto alla capacità attuale, ridotta al 25 per cento

Giornata fitta di risultati trimestrali in Italia e all’estero, dalle banche alle compagnie aeree al settore riassicurativo.

Lufthansa, perdita di 2 miliardi

Lufthansa chiude il terzo trimestre con una perdita netta di 2 miliardi di euro: nel terzo trimestre 2019 aveva registrato un utile di 1,2 miliardi. Situazione sanitaria permettendo, la compagnia aerea tedesca punta a riportare nel 2021 la propria offerta al 50% dei livelli pre crisi, rispetto alla capacità attuale, ridotta al 25 per cento. «Vogliamo tornare a un flusso di cassa operativo positivo nel corso dell'anno prossimo», ha dichiarato il ceo Carsten Spohr e «a questo scopo stiamo portando avanti i programmi di ristrutturazione in tutto il gruppo». Lufthansa ha indicato di avere una liquidità disponibile di 10,1 miliardi.

Per Commerzbank perdita di 69 milioni nel trimestre

Conti in rosso per Commerzbank al giro di boa dei nove mesi del 2020. La seconda banca tedesca ha registrato una perdita netta di 69 milioni di euro nel terzo trimestre contro l'utile di 297 milioni un anno prima e di 162 milioni da gennaio contro l'utile di 681 milioni nello stesso periodo del 2019. Commerzbank, che ha avviato un processo di ristrutturazione, ha confermato che l'esercizio si chiuderà in rosso. Nel terzo trimestre la banca ha contabilizzato oneri per riassetto di 201 milioni per la chiusura di 200 sportelli e per un piano di pre-pensionamento dei dipendenti. Sull'andamento hanno pesato anche 272 milioni per fare fronte a perdite sui crediti, legate principalmente alla crisi innescata dal coronavirus. La cifra è inferiore alle attese degli analisti, che si aspettavano però anche un rosso inferiore nel trimestre (62 milioni). I ricavi sono diminuiti del 6,8% nel trimestre a 2,03 miliardi di euro, mentre le spese operative sono in calo del 2,4% a 1,52 miliardi. Nell'ambito della ristrutturazione la banca sta prendendo in considerazione la riduzione dell'organico, la chiusura di filiali e la razionalizzazione delle attività internazionali. «Abbiamo aperto la strada a ulteriori risparmi», ha spiegato la cfo Bettina Orlopp.

Ritorno all’utile per SocGen

Il gruppo Société Générale è tornato in utile nel terzo trimestre dopo la pesante perdita del precedente, sulla spinta del rimbalzo delle sue attività' e degli sforzi di riduzione dei costi. Nei tre mesi a settembre, il risultato netto del gruppo bancario francese è stato positivo per 862 milioni di euro, in progresso dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 9,8% a perimetro e valute costanti. I conti del primo semestre avevano per contro subito in pieno l'impatto della crisi economica innescata dalla pandemia, accusando una perdita complessiva di 1,59 miliardi di euro, con un secondo trimestre in rosso per 1,26 miliardi. Nei primi nove mesi dell'anno, SocGen segna una perdita netta di 728 milioni, contro l'utile di 2,59 miliardi del 2019.

Banca Generali: utile 9 mesi stabile a 196 milioni, ricavi +10%

Banca Generali ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 195,8 milioni di euro, invariato rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa di alcuni oneri di natura straordinaria, mentre l'utile ricorrente è salito del 7% a 11,6,1 milioni. Nel periodo, si legge in una nota, i ricavi sono cresciuti del 10% a 447,4 milioni mentre i costi operativi 'core' del 2% a 136,8 milioni. I risultati finanziari sono stati trainati da una performance commerciale che ha superato i livelli dello scorso anno nonostante le criticità legate alla pandemia da Covid-19. La raccolta netta è cresciuta dell'8% a 4,1 miliardi mentre quella gestita è più che raddoppiata a 1,8 miliardi (+111%), in scia alla crescente domanda di consulenza per l'ottimizzazione della liquidità. Le masse gestite hanno così toccato un nuovo massimo di 70,4 miliardi (+2% da inizio anno, +7% sul 2019).