Lufthansa: senza aiuti il trasporto aereo collasserà

«Quanto resisterà Lufthansa? Sappiamo solo che resisteremo più a lungo di altri. Perché il bilancio e più solido» è stata la risposta a una domanda nel corso della concorrenza. Il vettore che oggi ha pubblicato i dati 2019 ha chiuso l’anno finanziario con utili netti per 1,2 miliardi di euro in calo del 44% e il fatturato nello stesso anno è salito del 2,5% a 36,4 miliardi di euro con un adjusted Ebit in linea con le previsioni a 2 miliardi di euro. Un bilancio solido in grado, secondo il vertice di Lufthansa, di affrontare questa crisi pandemica.

Nei giorni scorsi Moody's ha declassato il rating creditizio di Lufthansa a livello di «junk», e ha detto che la compagnia aerea dovrà adottare «misure straordinarie per rafforzare la sua liquidità» .

No dividendi e taglio della remunerazione del board

Per affrontare la crisi, quest’anno la società ha deciso di non pagare un dividendo per preservare la liquidità, che attualmente ammonta a 4,3 miliardi di euro oltre a linee di credito non utilizzate di altri 800 milioni di euro. Si sta anche creando un fondo per le emergenze al momento di 600 milioni di euro, destinato ad aumentare. Inoltre l’executive board ha deciso una riduzione della remunerazione di base del 20%.

Gli aerei della flotta non saranno veduti ma utilizzati come collaterale per le banche dal momento che il valore di quasi 800 aerei è di circa 10 miliardi di euro. Alcuni aerei passeggeri saranno dedicati al cargo ad esempio gli A350 perché è la divisione che al momento sta andando meglio per le richieste di trasportare approvvigionamenti.