Lufthansa, sciopero dei piloti: cancellati 800 voli. Agosto record per Ryanair

Giornata nera per chi viaggia in Lufthansa. A causa dello sciopero dei piloti proclamato per venerdì 2 settembre, la compagnia aerea tedesca ha cancellato 800 voli principalmente sugli hub di Monaco e Francoforte. La protesta coinvolge circa 130mila passeggeri ai quali è stato chiesto di non recarsi in aeroporto ma di riprenotare il proprio volo in un altro giorno o di prendere il treno dove possibile. Le controllate Swiss, Austrian, Brussels ed Eurowings non sono interessate dallo sciopero.

Umore molto diverso in Ryanair, compagnia low cost irlandese che ad agosto ha trasportato 16,9 milioni di passeggeri, il 52% in più rispetto a un anno fa, mentre il load factor, il fattore di riempimento, è salito al 96% dall’82% di un anno fa. Nei 12 mesi fino ad agosto, 148 milioni di passeggeri hanno viaggiato con il vettore aereo rispetto ai 44 milioni dello stesso periodo di un anno fa.