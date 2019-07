Lufthansa soffre a Francoforte, paga il crollo dell'utile del 70% La compagnia aerea spiega i dati deludenti con la dura concorrenza sulle rotte europee, in particolare con la guerra dei prezzi in Germania e Austria e con l'aumento del costo del carburante. La situazione difficile di mercato proseguirà anche nella seconda parte dell'anno di Chiara Di Cristofaro

1' di lettura

Giornata nera per il titolo Lufthansa a Francoforte: le azioni della compagnia aerea segnano la performance peggiore del listino, con un calo di oltre il 5% a fronte di una flessione del Dax di poco più di un punto percentuale. A pesare, la trimestrale che ha registrato un utile in calo del 70%, a causa della dura concorrenza sulle rotte del mercato europeo e dell'aumento dei costi. Tra le motivazioni citate dalla società per i deludenti risultati ci sono anche l'aumento dei costi dei carburanti e la guerra dei prezzi sulle rotte in Germania e Austria.

Per Lufthansa le condizioni di mercato resteranno difficili almeno fino alla fine dell'anno. Il gruppo comunque ha confermato le stime per la fine dell'anno di ricavi con una crescita inferiore al 5% e un ebit margin adjusted del 5,5%-6,5%. Tra aprile e giugno l'utile è stato di 226 milioni, facendo passare in rosso il risultato netto del semestre con una perdita di 116 milioni (contro un utile di 713 milioni nel 2018), appesantito da un fondo per rischi fiscali di 340 milioni. Il risultato è inferiore alle stime degli analisti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)