Lufthansa, terzo trimestre da record: ricavi a 10,3 mld, l’utile sale a 1,2 mld

Terzo trimestre da record per Lufthansa. Nei tre mesi estivi I ricavi totali del gruppo sono aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 10,3 miliardi di euro (anno precedente: 9,5 miliardi di euro). “Ciò ha reso il terzo trimestre il trimestre più forte della storia di Lufthansa Group in termini di ricavi”, rileva la compagnia. Lufthansa Group ha generato un risultato operativo di 1,5 miliardi di euro, il secondo miglior risultato trimestrale della sua storia e un miglioramento del 31 % rispetto all’ebit rettificato di 1,1 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Il margine ebit rettificato per il terzo trimestre è stato pari al 14,3 % (anno precedente: 11,8 %). L’utile netto del periodo è aumentato notevolmente a 1,2 miliardi di euro (anno precedente: 809 milioni di euro).

Ebit a 1,4 miliardi, +91%

Tutte le compagnie aeree passeggeri del Gruppo Lufthansa hanno aumentato sostanzialmente i loro risultati del terzo trimestre anno su anno. L’ebit rettificato combinato per il periodo è stato pari a 1,4 miliardi di euro, con un miglioramento del 91 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (anno precedente: 709 milioni di euro). L’aumento è principalmente attribuibile a una combinazione di forte domanda, maggiore capacità offerta e rendimenti elevati in corso. Con un aumento del 25 % rispetto al livello del terzo trimestre del 2019, i rendimenti hanno raggiunto un nuovo record. La domanda di viaggi leisure è rimasta forte anche nel terzo trimestre, in particolare nel segmento premium.

Nonostante l’aumento dei costi dovuto all’inflazione, in particolare nei settori delle commissioni, del personale e della manutenzione, i costi unitari nel terzo trimestre sono stati inferiori dello 0,9% rispetto al livello dell’anno precedente. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al secondo trimestre di quest’anno, supportato da una rigorosa gestione dei costi in concomitanza con l’espansione del programma di volo. Per i primi nove mesi, i costi unitari sono stati superiori del 2,4% rispetto all’anno precedente. La capacità totale del terzo trimestre delle compagnie aeree passeggeri del Gruppo è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari all’88% del livello pre-crisi del 2019. Oltre l’86% di tutti i posti offerti sono stati venduti. Di conseguenza, il load factor del periodo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Nel terzo trimestre del 2023 un numero significativamente maggiore di clienti ha scelto di viaggiare a bordo di una delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa rispetto all’anno precedente. In totale, le compagnie aeree del Gruppo hanno accolto oltre 38 milioni di viaggiatori nel periodo luglio-settembre (anno precedente: 33 milioni).

“Vorremmo ringraziare i nostri clienti e i dipendenti del Gruppo Lufthansa per un’estate da record: con i ricavi e i profitti più alti mai raggiunti in un’estate, incluso un utile operativo di 1,5 miliardi di euro nel solo terzo trimestre. Tutte le compagnie aeree del nostro Gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo con margini di profitto a due cifre”. A dichiararlo è Carsten Spohr, presidente del Consiglio di amministrazione e ceo di Deutsche Lufthansa AG, commentando i risultati approvati oggi. “Allo stesso tempo, la soddisfazione dei dipendenti nella nostra azienda è migliorata in modo significativo rispetto al livello record pre-crisi. Sta dando i suoi frutti il fatto di aver combinato la nostra strategia multi-compagnia aerea e multi-hub di successo con il rafforzamento del segmento dei viaggi privati, definendo la giusta rotta strategica. Abbiamo anche apportato miglioramenti significativi nella stabilità operativa e nella regolarità nonostante le continue condizioni difficili. Questa tendenza è la base per soddisfare i nostri standard premium e di qualità e quelli dei nostri clienti in modo ancora più efficace anche in futuro. Anche se la situazione geopolitica rimane difficile, le nostre prospettive di prenotazione - sottolinea Spohr - ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del Gruppo quest’anno, ma anche oltre”.