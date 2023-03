Lufthansa torna a utile nel 2022 (791 milioni), ricavi raddoppiati a 32,8 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo Lufthansa ha quasi raddoppiato i suoi ricavi a 32,8 miliardi di euro nel 2022, contro i 16,8 miliardi del’anno precedente beneficiando del forte aumento della domanda di viaggi aerei. Nell’anno la società ha generato un Ebit rettificato di 1,5 miliardi di euro (anno precedente: -1,7 miliardi di euro) ed è quindi tornata a un risultato nettamente positivo nonostante l’elevata inflazione dei costi, in particolare per quanto riguarda i costi del carburante. Il margine Ebit rettificato è migliorato di conseguenza al 4,6% contro il -9,9% del 2021.

L’utile netto è stato di 791 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto al passivo di 2,2 miliardi registrato un anno prima. Più che raddoppiato il numero dei passeggeri trasportati dalle compagnie aeree del gruppo: sono stati 102 milioni contro i 47 milioni del 2021. Per il 2023, il Gruppo Lufthansa prevede ulteriori progressi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2024: margine Ebit rettificato di almeno l’8% e Roe rettificato di almeno il 10%. Di conseguenza, la società prevede un ulteriore significativo miglioramento dell’Ebit rettificato nel 2023. In linea con la normale stagionalità, si prevede che gli utili saranno particolarmente forti nel secondo e terzo trimestre. Nel primo trimestre, l’Ebit rettificato dovrebbe essere negativo.

Il Ceo: risultato migliore del previsto, domanda elevata nel 2023

«Lufthansa è tornata. In un solo anno abbiamo raggiunto una svolta finanziaria senza precedenti - afferma il ceo Carsten Spohr -. Con un utile operativo di 1,5 miliardi di euro, il Gruppo Lufthansa ha ottenuto un risultato molto migliore del previsto. La domanda di viaggi aerei rimane elevata nel 2023. Siamo investendo miliardi in nuovi velivoli a basso consumo e all’avanguardia. Con servizi innovativi, una nuova cabina premium a bordo e nuovi strumenti digitali, vogliamo rimanere il leader della qualità e dell’innovazione nel nostro settore. la nostra ambizione di portare avanti un’efficace protezione del clima, ad esempio essendo il primo gruppo aereo al mondo a introdurre Green Fares.Il gruppo Lufthansa è già il numero uno in Europa e il numero quattro a livello mondiale. Per i nostri ospiti e i nostri dipendenti, vogliamo continuare a crescere , dare forma al futuro ed espandere la nostra posizione di mercato». In un comunicato, Lufthansa spiega inoltre di aver deciso di mantenere in futuro una liquidità compresa tra 8 e 10 miliardi di euro per proteggersi meglio da potenziali crisi future. Al 31 dicembre 2022, la liquidità disponibile del Gruppo Lufthansa era di 10,4 miliardi di euro, dunque superiore al corridoio obiettivo a lungo termine appena definito (anno precedente: 9,4 miliardi di euro). Dopo che i rimanenti aiuti governativi in Austria e Belgio sono stati interamente rimborsati nel quarto trimestre, Lufthansa ha concluso con successo tutte le misure di stabilizzazione del governo nell’esercizio finanziario.

Le altre compagnie e le previsioni

Lufthansa è l’ultima tra le leading carrier europee a riportare risultati positivi nel 2022 dopo Air France-KLM e IAG (British Airways e Iberia) e nel prevedere per il 2023 una ripresa vicina ai livelli pre-pandemia. Nonostante l’inflazione, la domanda di viaggi d’affari e vacanze estive continua ad essere sostenuta.

