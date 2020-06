Lufthansa vara una pesante ristrutturazione: 26.000 esuberi Dopo il salvataggio di Stato con 9 miliardi la compagnia prepara tagli più pesanti del previsto, pari al 19% dell’organico totale di Gianni Dragoni

Dopo il salvataggio di Stato con 9 miliardi di euro di aiuti, per Lufthansa c’è una severa ristrutturazione. La compagnia potrebbe tagliare fino a 26.000 posti di lavoro su scala mondiale, il 19% del totale, per far fronte alla crisi provocata dal coronavirus. La notizia è emersa dopo un incontro dei giorni scorsi tra l’azienda e i sindacati, secondo quanto riferito dal sindacato Ufo.

Tagli superiori ai 10.000 già previsti

La compagnia non ha fatto dichiarazioni in merito a questa notizia pubblicata dai mezzi d’informazione tedeschi. I tagli sarebbero molti di più di quelli previsti prima che venisse approvato il pacchetto di aiuti di Stato. Si era parlato di 10.000 esuberi, adesso di 26.000. Una parte dei posti in pericolo sono a tempo parziale. L’equivalente totale dei tagli sarebbe di 22.000 posti a tempo pieno, i cosiddetti «full time equivalent» o «Fte», nel gergo delle direzioni del personale.

Come sono divisi i dipendenti

Secondo il bilancio a fine 2019 il gruppo aveva 138.353 dipendenti. Quindi i tagli colpirebbero il 19% dell’organico complessivo. I dipendenti del gruppo sono 61.550 circa nel trasporto aereo (network airlines e Eurowings), 26.650 nella manutenzione (Lufthansa Technik), 4.539 nella logistica, 35.679 nel catering (Lsg).

Verdi e Linke vogliono ridiscutere il salvataggio

La notizia dei tagli ha avuto un immediato effetto politico, dal momento che il gruppo ha concordato un pacchetto di salvataggio con il governo tedesco da 9 miliardi di euro, e una partecipazione statale del 20% nel capitale. L’opposizione, Verdi e Linke, ha chiesto al governo di Angela Merkel di ritrattare le condizioni dell’intesa con la compagnia. Lufthansa, come tutto il trasporto aereo, è stata paralizzata dalla pandemia, con gravi effetti sui conti.

Primo trimestre in rosso

Dopo la riduzione degli utili netti nel 2019 da 2,16 a 1,2 miliardi di euro (su 36,4 miliardi di ricavi), nel primo trimestre di quest’anno il gruppo ha annunciato perdite per 2,1 miliardi. Il fatturato è diminuito del 18% a 6,4 miliardi. Le attese sono peggiori per il secondo trimestre. Sono state annunciate misure straordinarie: cessione di attività «non strategiche» come la divisione catering, quotazione delle attività nella manutenzione (Lufthansa Technik) per fare cassa, tagli all’occupazione, riduzione della capacità.